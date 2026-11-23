Claudia está a punto de tener que elegir una carrera. Quiere ser ingeniera aeroespacial, pero a veces le asaltan las dudas. Hoy ha podido preguntarle a dos astronautas cómo se sentían ellos cuando tenían 18 años. “Siempre cambia la cosa cuando ves a alguien que lo ha conseguido”, nos cuenta.

Como ella, 120 alumnos de entre 13 y 18 años han participado en una charla con Sara García Alonso y Pablo Álvarez. Desde sus aulas, de forma online, otros 20.000 jóvenes han seguido también este encuentro. Estudiantes de colegios de toda España han podido plantearles preguntas como: ¿Para qué sirven las matemáticas en el espacio? ¿Cómo se come en gravedad cero? ¿Puede la inteligencia artificial sustituir el trabajo de un astronauta?

Tras escucharles, muchos aseguran sentir aún más interés por el espacio y las ciencias. “Me ha motivado y he aprendido muchas cosas”, comenta uno de los participantes. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha seleccionado más de 600 preguntas enviadas por los estudiantes, entre las que se repetía una especialmente: “¿Qué hay que hacer para ser astronauta?”.

Mediodía en RNE Pablo Álvarez y Sara García: "Me gustaría que todo el mundo viera el planeta desde fuera para darnos cuenta de lo que es" Hablamos con Pablo Álvarez y Sara García, astronautas de la Agencia Espacial Europea Escuchar ahora

Para Sara, participar en encuentros con chicos y chicas tan jóvenes, llenos de ilusión, pero también de miedos e incertidumbres, puede ser muy útil. Asegura que es capaz de ponerse en su piel y recordar lo que sentía en aquellos momentos: “Tenía 20.000 dudas. Estás desbordado y realmente no sabes qué hacer”.

Algo parecido le ocurría a Pablo. A pesar de ser buen estudiante, tenía miedo de no estar a la altura cuando decidió estudiar una ingeniería. Ahora, cuenta, se encuentra con muchos jóvenes de 17 o 18 años que no se ven capaces de afrontar un reto similar. Él cree que esas barreras mentales son, en realidad, el principal obstáculo para conseguirlo. “Les diría que aprovecharan todas las oportunidades que la vida pone por delante, que no tengan miedo a cogerlas, porque muchas veces solo pasan una vez en la vida”.

Pablo Álvarez y Sara García, astronautas de la Agencia Espacial Europea

Con estos estudiantes no solo han hablado de su trabajo o de las dificultades de una misión espacial. También han compartido una idea fundamental: equivocarse forma parte del aprendizaje. “Lo que no te cuentan cuando estás en la casilla de salida es que todo lo interesante no ocurre cuando alcanzas la meta, sino durante ese proceso”, explica Sara.

La astronauta asegura que casi nunca te sientes preparado al cien por cien para afrontar nuevos retos. Por eso, anima a los jóvenes a ser valientes y “dar ese primer paso. Al final, vas construyendo tu camino paso a paso”.