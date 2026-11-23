Fotografiar lo invisible. Hechos que sucedieron hace ya más de 80 años, desde 1939 hasta la transición española e incluso después. Cualquiera de las 100 fotografías que nos reciben en la sala Estudi General del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València puede parecernos la imagen de un lugar aparentemente anodino o inocente. Aparentemente.

Es el caso, por ejemplo, de la Clínica San Ramón, en el paseo de la habana de Madrid. Una maternidad más, cerrada en 1982, hasta que las investigaciones periodísticas apuntaron a ella como uno de los epicentros del tráfico de bebés, desvelando la existencia de neonatos congelados que se mostraban a las madres para convencerlas de que sus hijos habían fallecido en el parto.

“Fachadas a veces muy contradictorias", asegura el comisario de esta exposición, el profesor de fotografía Pep Benlloch, "con querubines y escenas de maternidad mientras en el interior se estaban robando niños. Son contradicciones que la autora ha ido filtrando”. Y no es la primera vez que esta artista, profesora y fotógrafa se enfrenta a la memoria histórica.

Mediante espacios arquitectónicos, la fotógrafa revela la realidad de miles de niños y niñas que fueron separados de sus madresANA TERESA ORTEGA

Escenarios silenciados por la historia oficial

Ana Teresa Ortega lleva 20 años sacando a la luz escenarios, siempre lugares, silenciados por la historia oficial. Lo hizo a la hora de hablar de los campos de concentración franquistas, de los batallones de presos y el trabajo esclavo que hay tras números obras civiles, o al reflejar el exilio de científicos. Trabajos que le valieron el premio nacional de fotografía en 2020.

De hecho, esta muestra sobre los escenarios del robo de bebés surge de aquellos trabajos. “Cuando abordó los campos de concentración", cuenta Benlloch, "ya vio que en las cárceles españolas las teorías de Antonio Vallejo-Nájera, el jefe de los servicios de psiquiatría del bando franquista durante la guerra civil, se encontraban tras la primera oleada de robo de bebés. Su idea de extirpar el gen rojo”.

La propia autora aclara: “Con 50 test a reclusas de una cárcel de mujeres en Málaga llegó a la conclusión de que la transmisión de la ideología marxista es biológica, genética, de madres a hijos”. Aquí podemos ver las fotografías de aquellas cárceles de mujeres, en su mayoría conventos habilitados como centros penitenciarios durante la guerra civil y la posguerra.

La prisión central de mujeres en Segovia es otro de los escenarios fotografiadosANA TERESA ORTEGA

Reintegración física y espiritual a la patria

Las leyes del régimen garantizaron la separación de madres e hijos. Según el texto de la ley de registro civil de 1941 aquellos menores debían “ser reintegrados física y espiritualmente a la patria”. Se prohibía que las reclusas pudieran estar con sus hijos una vez cumplidos los tres años y se permitía atribuir a otras familias la custodia de los menores y modificar la filiación de los niños.

Pero esa es solo la práctica entre 1939 y 1954. En ese periodo, la investigación abierta en 2006 por el Juez Garzón (y posteriormente archivada) cifró el número de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el estado en más de 30.000, según registros oficiales.

Documentos RNE Documentos RNE - Prisioneras del Patronato de Protección a la Mujer - 07/09/26 rne audio

En 1941 se creaba el Patronato de Protección de la Mujer y el Estado delegaba en órdenes religiosas la gestión de sus reformatorios, albergues y maternidades. En esos centros podían ser encerradas, sin juicio y hasta los 25 años, adolescentes y jóvenes consideradas «desviadas» o «caídas». Y eso incluía a madres solteras, jóvenes embarazadas incluso tras sufrir abusos, lesbianas, chicas que huían de hogares conflictivos o que eran consideradas rebeldes por su forma de vestir o comportarse.

Nuestra Señora de la Almudena, maternidad de Peñagrande en MadridANA TERESA ORTEGA

Una trama por toda España

Durante 5 años la fotógrafa Ana Teresa Ortega ha dado varias veces la vuelta a la geografía española para reflejar esos otros escenarios del robo de bebés. Reconoce que el País Vasco o Madrid se han llevado la palma tras sus investigaciones, pero los ha localizado en todas las provincias.

Niños nacidos en Bilbao aparecían en Valencia, llevados directamente por una monja en taxi Ana Teresa Ortega

“Niños nacidos en Bilbao", señala, "aparecían en Valencia, llevados directamente por una monja en taxi”. Habla además de una trama informal porque clínicas, maternidades, casas cuna y reformatorios, los mismos que vemos en las fotos, compartían un modus operandi, con la connivencia de ginecólogos y religiosas. “Por una parte entraba una chica embarazada y por el otro lado entraba una mujer con un embarazo simulado. El niño nacía sano, pero a la madre le decían que el bebé había muerto”.

La exposición 'Con adivinaciones del amor construía tu rostro. Arquitecturas cómplices 1939-1999' se puede ver en La Nau de ValènciaUNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Pese a la multitud de casos denunciados, a día de hoy no hay una certeza exacta del número de víctimas. “La práctica se prolonga hasta 1999, con la abolición del parto anónimo”, recuerda la fotógrafa.

Ella ha querido dejar testimonio de los escenarios, muchos de ellos centros sanitarios todavía en activo. Y ha tratado de hacerlo con rigor y desapasionamiento. “Las fotografías son en color porque son espacios actuales pero el color está desaturado. Son imágenes neutras. El elemento humano está ausente pero implícito, la memoria, las historias sucedidas, las personas afectadas”.

El proyecto se articula en torno a 'Cárceles de mujeres', 'Clínicas, hospitales, casas cuna' y 'Reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer'ANA TERESA ORTEGA

Más allá de las imágenes

Por la exposición han pasado ya más de 5.000 personas y permanecerá hasta el 29 de noviembre. Junto a las instantáneas de los edificios, que ahora ya miramos de otro modo, podemos ver también abundante documentación en vitrinas: fotos antiguas de aquellas reclusas internas y madres, de jerarcas, gestores, médicos y religiosas, un mapa que registra 175 lugares donde se robaron bebés y una muestra impactante de las fichas, anonimizadas, de las chicas encerradas en los reformatorios y “casas de observación” del Patronato hasta su disolución en 1985.

Las propias familias, ante embarazos no deseados, a veces las ingresaban en centros del Patronato Pep Benlloch

“Porque esta es una historia de maltrato a la mujer", señala Pep Benlloch, "institucional y a veces de las propias familias que ante embarazos no deseados las ingresaban en centros del Patronato”.

Varias asociaciones de víctimas han agradecido el trabajo de la fotógrafa. “Es la primera exposición que se hace con este hilo conductor”, recalca Ana Teresa Ortega. Los tres intentos de dar cumplimiento a las recomendaciones de la ONU para crear una ley española sobre bebés robados, han decaído por adelantos electorales. Sin esa ley no habrá un banco de ADN nacional y gratuito que permita conectar a niños y niñas con sus madres.