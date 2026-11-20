La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido por primera vez que fue "un error" cómo explicaron desde el Gobierno regional la compra del ático que adquirieron en el paseo General Martínez Campos de Madrid, en el distrito de Chamberí, por 6,3 millones de euros.

"El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos", ha asegurado la dirigente regional en una entrevista con 'Bloomberg', donde ha criticado que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene "un marido estable y tres hijos". "Siempre se me ha intentado destruir por ahí", ha afirmado, después de que se intentara relacionar esta compra con su familia o su pareja.

Desde que se conoció la compra de ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, la oposición criticó que la presidenta hubiera adquirido este inmueble para un uso personal. En sus primeras declaraciones, Ayuso descartó esta hipótesis y lo enmarcó en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se está llevando a cabo.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", expresó en verano. Posteriormente, decidieron ponerlo a la venta para "ayudar en la reconstrucción" de la Sierra Oeste.

En septiembre, la presidenta apuntó a la "mafia de Estado" contra ella por el ático y defendió que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que consideraba que era "una memez". Además, indicó su responsabilidad no es "gestionar inmuebles" y afirmó que ella no dio ninguna orden para comprar uno.

Óscar López (PSOE-M): "No hay 'chao pescao' que valga"

El PSOE-M ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso."No hay 'chao pescao' que valga. Todavía tienes que explicar quién dio la orden, por qué, para qué y qué pasa con esos casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños y que ahora no sois capaces de recuperar", ha aseverado el secretario general del PSOE-M y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Óscar López, en su cuenta oficial de X.

"Más que un error la señora Ayuso lo que ha podido cometer es un delito", ha advertido la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien ha reclamado explicaciones de "quién dio la orden y por qué se ha comprado ese ático".

Sánchez Acera ha recordado asimismo que el caso está en el Tribunal de Cuentas. "Hay una investigación abierta, lo tenemos también denunciado en un juzgado y estamos ahora esperando a que la juez emita las diligencias", ha apuntado.