Como pasó con tantas familias españolas, los antepasados de Lauri Fernández (Mendoza, Argentina, 1980), decidieron cruzar el océano hacia Argentina en busca de un futuro mejor, lejos de las guerras y del hambre. Un exilio cuyas consecuencias ha decidido explorar en la estupenda novela gráfica Lengua materna (Astiberri), en la que nos muestra el impacto del desarraigo en varias generaciones, la herencia de los sueños truncados y el papel de la figura materna, centrándose en los complejos vínculos entre madres e hijas y la difícil compatibilidad entre maternidad y vocación artística.

Lauri nos cuenta cómo nació esta emotiva novela gráfica: "Tuvo mucho que ver la pandemia. Mi mamá y mi tía quedaron solas en el pueblo porque tanto yo como mi hermana y mi hermano quedamos aislades en otras ciudades. Entonces, cuando nos reencontramos en persona, fue darme cuenta de cuánto había empeorado su sordera y que se empezaban a mostrar algunos signos propios de la vejez, como la confusión y la falta de memoria. Fue inevitable pensar en mi abuelo, que también sufría de sordera y en mi abuela, que murió con demencia senil. En paralelo, vendimos la casa de mis abuelos que había estado alquilada muchos años, pero sin embargo mantenía sus muebles, sus objetos, y tener que desarmarla fue como entrar a una cápsula del tiempo".

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

"Fue reencontrarme con los textos de mi abuelo, sus poemas, su diario personal y volver a hablar de él con varios miembros a mi familia, recuperando partes, que no recordaba, o que desconocía de su historia, todas esas circunstancias tan duras de la inmigración y de la pobreza, que a veces se minimizan como una anécdota un poco jocosa. Si bien inicialmente pensé en contar sólo la historia de Virgilio, mi abuelo, fui dándome cuenta de que toda su vida había estado marcada por la pérdida de la madre y que eso determinó mucho la relación con sus hijas y también el imaginario sobre la maternidad que construimos en nuestra familia".

"Y hablando con amigas -añade-, descubrí que esta historia no era tan extraña, ni particular, que muchísimas de nuestras madres habían pasado por las mismas experiencias injustas, que muchas de nuestras abuelas o bisabuelas habían vivido situaciones similares de violencia, que a muchas de nosotras nos habían criado, madres, abuelas, tías o hermanas, teniendo o no padre presente, pero casi siempre descansando en ellas la mayor carga de esa responsabilidad".

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

Una exploración de las relaciones entre madres e hijas

En cuanto a esa exploración que hace sobre las relaciones entre madres e hijas, Lauri nos comenta: "Bueno, entre madres e hijas se construyen unos vínculos bastante diferentes a los que se pueden establecer con los padres o entre varones, obviamente, por cuestiones culturales. El mundo de las mujeres es mi mundo, es en el cual me criaron y lo conozco muy bien. Es, además, su mundo que ha sido muy subestimado y que, por suerte, tanto la ficción como la no ficción lo están recuperando desde hace algunos años. En ese sentido, para el libro me pareció importante pensar en esa relación maternal, no solamente desde las madres propiamente dichas, sino también desde quienes cumplen un rol materno, quienes lo eligen o quienes deben cumplirlo a raíz de las circunstancias. Hay tanto para contar en ese mundo".

En el cómic Lauri asegura que las mujeres de su familia no querían ser madres: "Aunque mi madre claramente optó serlo, es verdad que tanto las hermanas de mi abuelo, como mi tía, mi hermana y yo no lo hemos querido, lo cual creo que tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, esta historia horrible de mi bisabuela Modesta, que sin duda nos marcó a la generaciones siguientes. Por otro lado, la independencia: todas las mujeres de mi familia han sido y son mujeres con un oficio demandante, más allá se hayan cumplido o no tareas del hogar, y para poder crecer profesionalmente algunas resignaron la maternidad. Y, por último, el deseo. El deseo sobre el mandato. Con toda esta vuelta de los discursos de derecha parece un tabú decir que una no desea ser madre, como si la maternidad fuera algo natural, como si viviéramos en el Medioevo".

En el cómic también vemos cómo muchas de las antepasadas de Lauri tuvieron que renunciar a sus sueños para ocuparse de la familia: "En mi familia, el lado materno es también el de las vocaciones artísticas, del amor por la lectura y por conservar la memoria de los antepasados. Mi abuelo, que deseaba ser poeta y actor y no pudo cumplir esa vocación, fomentó en sus hijas el interés por las artes. En particular, mi mamá tenía un talento para la pintura desde muy chica y todo parecía indicar que iba a dedicarse a eso, pero se impuso una lógica mucho más pragmática, de supervivencia. Tanto ella como su hermana hicieron el magisterio y trabajaron como maestras, pero a su hermano menor, por el privilegio de ser varón, se le permitió ir a la universidad. Esas contradicciones en la crianza que alentó mi abuelo creo que también son marcas de la inmigración y del miedo a la pobreza".

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

"Para mi abuelo el exilio fue traumático"

Como comentábamos, el cómic también habla de las heridas que el exilio provocó en la familia. "Para mi abuelo materno el exilio fue totalmente traumático, a su familia le costó bastante levantar cabeza -nos comenta Lauri-. De hecho, él volvió luego a España a hacer la milicia y se quedó viviendo algunos años, justo antes de la Guerra Civil. Ya de viejo, siempre llevaba un pan duro en el bolsillo y con mis hermanos nos parecía otra de sus ocurrencias, otra de sus locuras graciosas. Pero a mi mamá la ponía mal, la angustiaba, porque ella sabía que era una de las marcas de la pobreza que no se podía sacar de encima".

"En mi abuela, cuya vida es bastante misteriosa, la marca de inmigración fue su carácter un poco melancólico y reservado, posiblemente. Sus padres la dejaron al cuidado de sus tías solteras y de su abuela desde que era muy chica, durante muchos años, para luego llevarla al otro extremo del país. Creo que ese miedo al desarraigo quedó como una marca fuerte para mi madre y mi tía, y la del temor a la pobreza también nos alcanzó, en parte, a nosotras", añade la autora.

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

"Mis familiares migraron en diferentes momentos -continúa-. Me focalizo solo en el lado materno, que es el de la historia: los padres de mi abuela Pirucha llegaron alrededor de 1910, alentados por la política migratoria aperturista de la Argentina de aquellos años. No eran pobres, tenían ciertos ahorros y un oficio, y venían a crecer económicamente. El caso de mi abuelo Virgilio fue diferente. Hubo una primera migración alrededor de la misma época, pero la situación de ellos era distinta porque eran bastante humildes y Argentina parecía la oportunidad de salir de la pobreza. En el medio, Virgilio se va a España con intenciones de quedarse, pero el contexto social y político, además de cierta obligación que sentía con su familia, lo hacen retornar a Argentina poco antes de la guerra civil. Y ya nunca más volvió a su país".

En cuanto a los momentos más duros por los que atravesó su familia, Lauri rememora: "Es difícil decirlo con certeza, porque gran parte de esa historia me fue contada, no la viví en primera persona. Por ejemplo, de la dictadura solo tengo los relatos parciales de lo que me han querido contar o de lo que recuerda mi hermana, que era muy chica. En mis recuerdos infantiles, probablemente la época de la hiperinflación a fin de los 80 y principio de los 90. Después, el 2001 fue difícil, pero creo que la peor época que he vivido en Argentina es la actual, desde todos los aspectos".

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

"Sentía que estaba siendo injusta con mis familiares"

Preguntamos a Lauri cómo se ha documentado para esta historia familiar que también es la de un país: "De los documentos familiares, los más importantes fueron el diario de mi abuelo y muchas fotografías que pudo recuperar mi tía gracias a una hermana de él, que aún estaba viva en ese momento. También fueron reveladoras algunas postales que tenía mi tío de la juventud de mis abuelos y, sin dudas, el uniforme de la milicia que él conserva".

"Si bien la historia familiar siempre está tramada con la historia de un país y de una sociedad, en algunos momentos se me hizo duro poner algunas fotos en su contexto -nos explica-. En algunos gestos podías entender la intensidad del impacto de hechos sociales en el ánimo y la vida de las personas".

Lauri también nos confiesa que indagar en la historia familiar no ha sido nada fácil: "Ha sido difícil, honestamente, porque sentía que estaba siendo injusta por momentos y, otras veces, que los estaba idealizando demasiado. En el caso de quienes ya no están vivos, me relajé y asumí que era una reconstrucción a partir del recuerdo. En el caso de los vivos, decidí cambiar levemente algunas situaciones para no exponerlos innecesariamente y también sus nombres, un poco para sincerar que ese personaje es una construcción mía, en la cual quizás no se sientan reflejados identificados totalmente".

Página de 'Lengua materna' (Astiberri)

"Decidí trabajar un estilo mucho más despojado"

En cuanto a cómo ha adaptado su estilo de dibujo a esta historia familiar, Lauri asegura. "En el caso de Lengua materna, decidí trabajar un estilo mucho más despojado que otros trabajos que he hecho, poniendo énfasis en la textura y la suavidad del lápiz, como una forma brumosa, acorde al recuerdo o a esa reconstrucción que se hace a partir de los relatos o testimonios de otras personas".

"En cuanto al color -añade-, pensé muchas opciones, pero elegí priorizar la función narrativa y simbólica por sobre cualquier tipo de realismo, algo que por otra parte no me interesa demasiado. También en este libro incluí muchos documentos directos, páginas del diario, fotografías, que no había utilizado demasiado en trabajos anteriores".

Tras esta estupenda novela gráfica sobre su familia, preguntamos a Lauri en qué trabaja actualmente: "Por suerte, estoy con una residencia ARIEL de escritura en la universidad de Lorraine en Nancy, Francia, y eso me ha dado tiempo para pensar varios proyectos. Ahora estoy escribiendo el guion para una novela gráfica que sería no una continuación, pero sí un complemento de Lengua Materna. Aunque estoy en una etapa todavía con muchas definiciones por delante, tengo algunas imágenes de escenas bastante claras. En paralelo, estoy empezando a recabar información para una historieta de tipo más documentalista, cercana a la línea de Turba, memorias de Malvinas (2022).