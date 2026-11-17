Dentro de la Operación MONSI, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a tres hombres por un delito de robo con violencia a un pensionista. Los hechos se produjeron el pasado mes de agosto en El Ejido y la víctima tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital de Poniente. En total, le sustrajeron 1.000 euros que había sacado en efectivo del cajero.

La operación se enmarca dentro del Plan Mayor Seguridad del Ministerio de Interior, dirigido principalmente a mayores de 65 años, el colectivo que más sufre este tipo de delitos. Un programa que ejecutan la Guardia Civil y la Policía Nacional en todo el territorio español. Los objetivos principales de este plan son la prevención de los robos y las estafas, la creación de un canal de comunicación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la mejora de la respuesta ante este tipo de delitos.

Evitar atracos en cajeros

Para evitar que hechos como estos se repitan, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos de seguridad a la hora de sacar dinero de una sucursal bancaria. Lo más importante, es aprovechar siempre las horas en las que más gente hay en la calle. Además, también conviene que los mayores no saquen grandes cantidades de efectivo de golpe y vayan acompañados de personas de su confianza.

Se recomienda utilizar, siempre que sea posible, los cajeros que se ubican en el interior de las sucursales y no en la vía pública. Y comprobar que éstos no han sido manipulados con cámaras ocultas o con mecanismos que impiden la salida de los billetes.

Por ello, es importante cubrir el número PIN cuando se teclea y avisar a la entidad bancaria en el que caso de que el cajero no devuelva la tarjeta. De igual modo, es conveniente revisar que, en el caso de utilizar el sistema cashless, la operación no se quede activa en el terminal.

Vigilan cuando sacan la pensión

Las personas mayores, con más problemas en el manejo de entornos digitales, también suelen sacar grandes cantidades de dinero en efectivo. Algo que habitualmente coincide con el cobro de la pensión al inicio del mes. Situación que los delincuentes aprovechan para vigilar, seguir y robar el dinero obtenido del cajero.

La Guardia Civil les recuerda que es mejor sacar pocas cantidades, en varias gestiones, por su seguridad, tanto en la calle como en sus domicilios. Aunque el consejo más importante es el de no confiar en desconocidos, ya que hay quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los mayores para engañarles.

Una recomendación aplicable tanto en la vía pública como en sus propios hogares, donde los agentes plantean que no se abra la puerta ni el portero automático a desconocidos, aunque estos simulen ser profesionales, especialmente cuando proponen servicios que no se han concertado previamente.

Recomendaciones también en el hogar

En el hogar, también conviene cerrar la puerta con llave. Y a la hora de evitar estafas telefónicas o a través de medios digitales, la Guardia Civil aconseja que no se responda a llamadas de desconocidos ni se contacte con números que impliquen una tarificación especial (los que comienzan por 905, 803 o 806…).

Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad piden, tanto a los afectados como a sus familiares, que denuncien siempre situaciones de abuso o vulnerabilidad, aunque estas vengan de entornos de confianza.

El Plan Mayor Seguridad también plantea otros consejos básicos como evitar la ostentación de joyas y otros objetos de lujo o caminar por el interior de la acera, con el bolso colgado en el lado de la pared.

A la hora de la firma de documentos oficiales, recomienda a los familiares o personas de confianza de los mayores que los acompañen en estas gestiones. Y que, en la vía pública, se porte la documentación personal y se mantengan vigiladas en todo momento las pertenencias personales.

Pero, si a pesar de tomar todas las precauciones, sufrimos un robo, lo primero es mantener la calma porque nos ayudará a recordar todos los detalles que nos permitan identificar a quienes han cometido el delito.

Para ello, recuerdan que los teléfonos de contacto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el 091, para contactar con la Policía Nacional, y el 062 para solicitar asistencia a la Guardia Civil.

Ambos cuerpos colaboran de manera estrecha con entidades y administraciones públicas para que estos mensajes básicos de seguridad lleguen de manera directa a las personas mayores con el objetivo de que se sientan protegidos y no sean un blanco fácil para las estafas y los robos.