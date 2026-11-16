Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por mensajes de redes que comparten una imagen de tres policías brindando con tres hombres con camisetas de Núcleo Nacional, tras la detención de 14 miembros de este grupo neonazi. Es falso. La imagen está generada con inteligencia artificial. Lo confirma la presencia de errores gráficos en la foto propios de esta tecnología y el análisis con herramientas de detección de contenido alterado.

"¿Ahora se entiende por qué hay tantas preguntas sobre la actuación policial?", dice un mensaje de Facebook compartido más de 500 veces desde el 14 de noviembre. La publicación comparte una foto de tres policías brindando con cerveza con tres hombres con camisetas de Núcleo Nacional ante una bandera del grupo neonazi. El Sindicato Reformista de Policías ha compartido la imagen en un primer mensaje en X y luego ha pedido la intervención del Ministerio del Interior.

No es una imagen real, está generada con IA

La imagen de los policías con símbolos de Núcleo Nacional compartida en redes no es real. Está generada con inteligencia artificial. Un análisis visual corrobora que contiene errores gráficos propios de esta tecnología, como las letras deformadas e ilegibles de los escudos de Núcleo Nacional y de la Policía. De hecho, el escudo de la Policía no se corresponde con el oficial. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.

Recuadros rojos con detalle de las letras ilegibles en los escudos de Núcleo Nacional y Policía y el recuadro verde con el escudo real de la PolicíaVerificaRTVE

El análisis con herramientas de detección de contenido confirma que la imagen compartida en redes sociales está generada con inteligencia artificial. La aplicación SynthID detecta en la foto la huella digital de OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. La herramienta Pangram también concluye que la imagen está creada de manera artificial.

Análisis de esta imagen con las herramientas de detección SynthID y PangramVerificaRTVE

El 12 de noviembre, la jueza ordenó el cese total de la actividad del grupo neonazi Núcleo Nacional tras arrestar a 14 miembros y el bloqueo de todo su contenido digital. El registro policial concluyó con la incautación de armas blancas, barras y palos de madera y acero, bengalas, petardos o sprays de defensa. El sumario de la investigación también señaló que los miembros del grupo neonazi recibieron entrenamiento paramilitar en Ucrania y que, según la Policía, planeaban un alzamiento armado.

En VerificaRTVE hemos alertado sobre el creciente uso de la inteligencia artificial para crear imágenes falsas que se comparten en redes sociales como si estuvieran relacionadas con la actualidad. Un ejemplo reciente es esta imagen falsa de un autobús compartida en redes como si hubiera sido destrozado por piquetes informativos en la huelga general del 11 de noviembre.