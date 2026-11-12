"Asesinos en la niebla", un thriller ambientado en un reality show en el que cualquiera puede ser el asesino

El escritor José Luis Córdoba (El viejo periodista, Suma poética. Vida de un poeta olvidado, Los fantasmas de Benamira), publica su nueva novela, Asesinos en la niebla (RBA). Un apasionante thriller ambientado en un reality de televisión cuyo productor y director está obsesionado con la obra Del asesinato considerado una de las bellas artes (Thomas de Quincey, 1827). En el programa participan 12 personajes con un pasado oscuro, que están relacionados con algún delito, aunque no necesariamente con un asesinato. Los concursantes deberán interpretar algunos de los crímenes más famosos de la historia, como los de Jack el destripador. Un éxito de audiencia que se complica cuanto se comete un crimen auténtico en el reality y todos parecen sospechosos.

Un libro que parte de su primera novela, El viejo periodista, protagonizada por Juan, un viejo periodista, que mantenía una relación con Rosa, una prostituta. "Muchos lectores me preguntaron si iba a seguir con más investigaciones de ese profesional. Obviamente, les conté que había muerto al final de la narración y no podía resucitarlo. Pasado el tiempo, me entraron ganas de escribir una novela de género negro y recordé que Juan tenía un caso por resolver. Así empecé a escribir, como siempre lo hago: sin un guion previo. Una cosa llevó a otra y, para aclarar que la cosa iba de crímenes, recurrí a la obra de Thomas de Quincey".

Y si el escenario de El viejo periodista era la crisis del periodismo escrito en los 80 y el auge del sensacionalismo, ahora José Luis Córdoba se pasa a los realitys televisivos: "Criticar la telebasura es porque, personalmente, esos programas me ponen de los nervios; y lo mezclé con el juego del Cluedo simplemente porque surgió. Al final, la falta de guion hace que muchas de las tramas que empiezas terminen en un callejón sin salida, pero quería que la novela tuviera también ese lado lúdico".

"Pero no entiendo el éxito de ese tipo de programas -añade el escritor-.Nunca he soportado la telebasura y, como ejemplo, te pondré que cuando mis hijos eran pequeños en casa estaba prohibido ver Gran Hermano, que era el programa que arrasaba en audiencia. Creo que no todo es válido y dudo de que alguien pueda sacar algo bueno de esos programas".

En cuanto a la niebla del título, preguntamos a José Luis si esconde las contradicciones o incluso la oscuridad que podemos llevar todos dentro. "Así es. La niebla está presente en el imaginario literario de los crímenes; de ahí que forme parte del título del libro, que coincide con el del programa de televisión. También simboliza la convivencia del bien y el mal en todas las personas".

"Todos tenemos un porcentaje de perversión"

Sobre qué cree que busca alguien que concursa en este tipo de programas, José Luis nos comenta: "Si son famosos, buscan dinero fácil y no perder popularidad; si no lo son, buscan la fama, sus cinco minutos de gloria y, algún que otro cara dura, terminar forrándose, haciendo el imbécil en estos programas".

Pero... ¿Cualquiera puede ser un asesino?: " Creo que todos tenemos un porcentaje de perversión y que el bien absoluto puede ser tan peligroso como el mal. Me encanta la obra de Italo CalvinoEl vizconde demediado porque refleja a la perfección esa dualidad entre el bien y el mal. De todos modos, ¿Quién no ha dicho a alguien, alguna vez, eso de "¡Ojalá te mueras!" Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán… afortunadamente", asegura José Luis.

"En cuanto a la atracción que tenemos por los asesinos en serie, creo que tiene que ver con el miedo a ser la próxima víctima", añade el autor.

Portada de 'Asesinos en la niebla' (RBA)

12 posibles asesinos

La novela es muy coral, con esos doce concursantes, el director del programa y el detective encargado de dilucidar el caso, pero entre todos ellos destaca Rosa, que, junto a dos amigos, sigue el rastro de corrupción que conecta con el asesinato de su pareja, con un atraco bancario no resuelto y con una peligrosa secta: "Como comentaba, Rosa forma parte del crimen no resuelto en El viejo periodista. Ella no quiere participar, pero quiere que se reabra el caso de la muerte de su pareja, acaecida diez años atrás. El dolor por la ausencia puede llevarnos a hacer cualquier tipo de locura", asegura José Luis.

Sobre Carlos, el director de Asesinos en la niebla, el escritor nos comenta: "Creo que la lucha por la audiencia es feroz y si el máximo responsable es víctima de una obsesión puede ocurrir cualquier cosa".

En cuanto a los otros concursantes, son un cantante, un torero, un pintor, un portero de discoteca, un exguardia civil, mujeres que han sufrido violaciones y malos tratos… un variopinto grupo que refleja la sociedad española: "En algunos casos me he basado en personajes reales, aunque no sean reconocibles. Por lo tanto, creo que sí reflejan una parte de la sociedad. Puesto a destacar uno de esos personajes, me decantaría por el torero, que es totalmente inventado, pero me ha servido para utilizar algunos términos taurinos que me encantan".

"Todos somos marionetas de ciertos poderes, se llamen Illuminati o de otra forma"

Los Illuminati también aparecen en esta historia en la que nadie sabe qué ha sido manipulado ni quién escribe realmente el guion. Preguntamos a José Luis Córdoba si Trump, Netanyahu o Putin serían esos Illuminati o cree que hay poderes superiores a ellos manejando el mundo. "En un mundo tan convulso como el actual, al escribir sin guion me influyen las noticias del día a día. Odio profundamente a los tres personajes que destacas por lo que representan y el daño que están haciendo al mundo actual. No soporto observar cómo se desmorona el sueño europeo del estado del bienestar, en parte por culpa de seres tan miserables como ese trío".

"Presenciar el holocausto en Gaza -añade-, saber que la mayoría de los sionistas tienen su origen familiar en Centroeuropa y que allí se gestó esa sociedad secreta me llevó a reflexionar sobre los herederos de los Illuminati. En realidad, todos somos marionetas de esos poderes, se llamen Illuminati o como quieran llamarse. Hace años que les contaba a mis amigos lo que está ocurriendo en la actualidad: una terrible distopía donde el destino de la humanidad está en manos de unos tiranos".

Un thriller... ¿con mucho de autobiográfico?

Escritor, editor y periodista, José Luis Córdoba ha sido director editorial de RBA Revistas, director de publicaciones de Panini Cómics y creador de distintas revistas y sellos. Y es conocida su pasión por El Quijote (como podéis comprobar en la foto de abajo). Y en la novela aparecen referencias a muchas de esas cosas que han marcado su carrera, como el cómic: "Obviamente mis vivencias profesionales siempre salen por algún sitio y, de algún modo, esta novela es la continuación de El viejo periodista. No me identifico con ningún personaje, pero uno de ellos me gusta de una manera especial. Se trata de Lobezno. Para describirlo me basé en un joven que contratábamos para el Salón del Cómic y al final nos dejó porque empezó a trabajar en un psiquiátrico. Era un tipo entrañable y su recuerdo ha terminado plasmado en la novela".

"Respecto al ABB. el periódico sensacionalista citado en esa novela, en aquel caso describía lo que no debe ser el periodismo escrito; en esta, cambio de medio para criticar la telebasura".

Destacar también el inteligente manejo del suspense del que hace gala José Luis en la novela: "Mi editora me pidió que hiciera un making of para Zenda. Lo titulé “La rebelión de los personajes”, porque, en realidad, al escribir sin guion, no tenía ni idea de quién iba a ser la víctima y aún menos quién sería el asesino. A medida que escribía fueron los propios personajes de ficción los que decidían esas cuestiones. Para mí, al escribir de esta manera, todo se trata de un juego donde yo mismo me sorprendo de que al final todo encaje. Ese suspense lo terminan creando los protagonistas de la obra".

Un thriller que os enganchará desde la primera página y os hará ver de otra manera los reality shows.