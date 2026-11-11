Cuidado: una estafa en WhatsApp permite al ciberdelincuente colarse en una conversación real para pedir dinero

Circular un vídeo de Instagram en el que se alerta de una estafa donde el ciberdelincuente se cuela en conversaciones reales de WhatsApp para pedir dinero a tus contactos. No es un bulo, es una estafa. En VerificaRTVE te explicamos en qué consiste y cómo detectarlo con la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El mensaje de Instagram, con más de 2 millones de visualizaciones y compartido más de 19.000 veces desde el 6 de noviembre, denuncia una conversación en la que se metió una tercera persona suplantando la identidad de otra de su confianza con quien estaba hablando, y dice: “Tened cuidado, actualizad el iphone (sic) porque ha habido hackeos". La publicación se acompaña de un vídeo en el que una joven asegura: "Me acaban de intentar estafar…estoy en shock y lo voy a compartir para que no os pase". Cuenta que estaba hablando por WhatsApp con una amiga y que la primera parte de la conversación era real. A partir de cierto momento, alguien se metió en el chat, se hizo pasar por su amiga y le pidió dinero.

Suplantan a la interlocutora de la conversación real para pedir dinero

En VerificaRTVE hemos rastreado en redes y hemos detectado que la Ertzaintza, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya y la Policía Nacional ya han advertido de este fraude, como han recogido además varios medios de comunicación (1, 2, 3).

En otra publicación en Instagram, con más de 2.400 visualizaciones desde el 6 de noviembre, vemos un vídeo donde un agente de Policía Nacional asegura que los estafadores "acceden a nuestro WhatsApp como propietarios sin que nosotros nos demos cuenta y envían un mensaje a una persona cercana", para pedir dinero a familiares y amigos en nuestro nombre. También ponen la excusa de falta de liquidez puntual para convencer al destinatario: "Compré un producto en línea contra reembolso…pero mi cuenta tiene un límite". Tal y como leemos en la siguiente imagen.

Mensajes de WhatsApp que reciben las víctimas de esta estafa / VerificaRTVE VerificaRTVE

Así se comporta el ciberdelincuente de esta estafa

Una vez dentro de la conversación, el ciberdelincuente alega una urgencia, como haber superado el límite de la tarjeta o de Bizum, y pide un Bizum a otro número o una transferencia a una cuenta ajena, y promete devolverlo al día siguiente.

Los mensajes llegan desde el número y el perfil de la persona suplantada, a veces dentro de una conversación que ya existía. Mientras tanto, esta persona sigue usando WhatsApp con normalidad y no ve en su teléfono los mensajes enviados en su nombre, según la Policía Nacional. Por eso la Policía insiste en que reconocer el número o la foto no confirma quién escribe y ya pidió en X el 16 de octubre: "Alerta! Cuidado si tus contactos te cuentan que estás pidiendo dinero por #WhatsApp". El post añade que los ciberdelincuentes piden dinero a tus contactos "con la excusa de resolver una urgencia".

INCIBE y WhatsApp alertan de este ataque a cuentas

INCIBE ha informado desde el 28 de agosto de estos ataques contra cuentas de WhatsApp a teléfonos iPhone con iOS 16 y advierte de que muchos de los afectados no tienen instalada la última actualización del sistema operativo. Según esta institución, todos los usuarios afectados utilizaban modelos que iban desde el iPhone 8 hasta el iPhone 14, incluyendo las variantes X, XR, XS, 11, SE, 12 y 13, con alguna versión de iOS 16 instalada.

Hemos encontrado, además, que WhatsApp ha reconocido vulnerabilidades de este tipo en abril, agosto y noviembre de 2025, según publicó en su página de avisos de seguridad. Recogió tres vulnerabilidades. La de noviembre (CVE-2025-55179), afecta a WhatsApp para iOS, WhatsApp Business para iOS y WhatsApp para Mac.

En 2026, WhatsApp ha publicado dos nuevos avisos de seguridad, pero ninguno se refiere a ataques como el que describe INCIBE: uno afecta a la forma en que la aplicación procesa ciertos contenidos y el otro, a la versión de escritorio para Windows. En ambos casos, la compañía asegura no tener constancia de que se hayan explotado.

Consejos para no caer en esta estafa

La Policía Nacional da los siguientes consejos para protegerte de la estafa:

Si te pide dinero un contacto: llámale directamente para comprobar si se trata de esa persona.

Activa la verificación en tu móvil en dos pasos.

Mantén el sistema operativo actualizado.

Revisa periódicamente los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp.

Si alguien está usando tu cuenta, avisa a tus contactos por teléfono, SMS u otro canal distinto de WhatsApp para que no paguen. Guarda las pruebas (mensajes y capturas) antes de borrar nada o reinstalar la aplicación, y pide a los destinatarios que también las guarden. Después, actualiza el sistema y WhatsApp, cierra las sesiones desconocidas y, según recomienda INCIBE, elimina y reinstala WhatsApp para recuperar el control. Si has perdido el acceso, usa el proceso oficial de recuperación de WhatsApp. INCIBE también recomienda llamar al 017, su Línea de Ayuda en Ciberseguridad, si no recuperas la cuenta.

Si ya has pagado, contacta cuanto antes con tu banco, conserva los justificantes y denuncia ante la Policía Nacional o la policía autonómica de tu comunidad.

Antecedentes en el mundo

En VerificaRTVE hemos encontrado una publicación de la empresa italiana de informática forense Forenser que denunció este tipo de estafas. Explica que, en mayo de 2026, recibió varias consultas de usuarios que habían detectado mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp sin su conocimiento. Los afectados tenían distintos modelos de iPhone, desde el iPhone 8 hasta el iPhone 14, con diferentes versiones de iOS 16.

Una de las particularidades del ataque era que no aparecía ningún dispositivo desconocido en el apartado Dispositivos vinculados de WhatsApp y las víctimas aseguraban no haber compartido códigos de verificación ni escaneado códigos QR.

En VerificaRTVE ya te hemos hablado del riesgo de dar nuestros datos en falsas ofertas de empleo, de los fraudes de correos de sextorsión a cambio de bitcoins y del nuevo sistema de verificación de SMS que ya utilizan algunos bancos para evitar fraudes.