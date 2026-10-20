Uno de cada seis españoles mayores de 15 años sufre depresión, según el Instituto Nacional de Estadística

El 16,2% de la población española mayor de 15 años presenta un cuadro depresivo, según la Encuesta de Salud de España, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje, correspondiente a 2025, es 1,6 puntos superior al de 2023, el anterior año tomado como referencia. El cuadro depresivo severo se presentó en casi la mitad de los casos (7,2%), aunque su prevalencia descendió 0,8 puntos respecto a 2023. Por el contrario, los cuadros depresivos de menor gravedad aumentaron 2,5 puntos, con incrementos en todos los grupos de edad.

En líneas generales, la población española percibe peor su estado de salud y declara más problemas crónicos. El trabajo estadístico muestra cómo en dos años ha aumentado en 8,5 puntos el porcentaje de personas mayores de 15 años que padecen alguna enfermedad crónica, mientras que ha caído casi seis puntos la proporción de ciudadanos que valoran positivamente su salud. El 68,3% de la población consideró su salud buena o muy buena en 2025, lo que supone un descenso de 5,8 puntos respecto a 2023. Por sexo, el 73,6% de los hombres declaró tener un buen estado de salud, 4,4 puntos menos que en 2023, mientras que entre las mujeres el porcentaje cayó 7,1 puntos, hasta el 63,1%. Por franjas de edad, el descenso afecta a todos los grupos, excepto al de 85 años o más.

Dos tercios de la población, con una enfermedad crónica También llama la atención que el 66,2% de la población de 15 y más años declara padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico en 2025, frente al 57,7% de 2023. El porcentaje fue mayor entre las mujeres (70,9%) que entre los hombres (61,4%). Los problemas o enfermedades crónicas más frecuentes en 2025 fueron el colesterol alto (21,1% de la población), la tensión alta (20%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%). Por su parte, los problemas que experimentaron un mayor aumento entre 2023 y 2025 fueron la alergia crónica (5,3 puntos más), el colesterol alto (3,1 puntos) y los problemas relacionados con la menopausia (2,3 puntos). En el caso de los menores de 15 años, las enfermedades crónicas más frecuentes fueron la alergia crónica (9,6%), el asma (4,6%) y los trastornos de la conducta (3,5%). Asimismo, ya desde estas edades se observan problemas depresivos, aunque el mayor aumento en los dos últimos años se registra entre la población de 65 años o más, donde la prevalencia pasó del 9% en 2023 al 12,2% en 2025.

Aumenta la obesidad y desciende el consumo de tabaco La encuesta también refleja un incremento de la obesidad entre la población española. El 17,2% de los adultos declaró tener obesidad en 2025, dos puntos más que en 2023, mientras que otro 37,2% presentaba sobrepeso. En conjunto, el 54,4% de la población adulta tenía un peso superior al recomendado, una situación especialmente frecuente entre los hombres, con un 61,4%. Entre los menores de 2 a 17 años, el 25,4% presentaba exceso de peso, frente al 23,3% de 2023. En concreto, la obesidad afectaba al 7,6% de los menores. En cuanto a los hábitos de consumo, continúa descendiendo el tabaquismo diario. El 15,4% de la población declaró fumar todos los días, lo que supone una reducción de 1,2 puntos respecto a 2023. Por el contrario, el consumo semanal de alcohol aumentó cuatro puntos, hasta alcanzar al 35,1% de la población. Además, el 10,2% declaró haber consumido alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes, 2,4 puntos más que dos años antes.

Aumentan las consultas médicas, especialmente las urgencias La utilización de los servicios sanitarios también ha aumentado en los últimos dos años, especialmente en el caso de las urgencias. Según la encuesta, el 32,1% de la población declaró haber acudido a un servicio de urgencias, nueve puntos más que en 2023. Asimismo, el 26,5% afirmó haber visitado al médico de familia durante las cuatro semanas anteriores a la entrevista, casi cuatro puntos más que dos años antes. Las consultas a especialistas también aumentaron, pasando del 14,1% al 17,8%. Este incremento de la asistencia sanitaria ha venido acompañado de un mayor consumo de medicamentos. El 57,4% de los encuestados aseguró haber tomado algún fármaco recetado durante las dos semanas anteriores, 5,1 puntos más que en 2023, mientras que el 22,1% declaró haber consumido medicamentos sin receta, lo que representa un aumento de 7,3 puntos.