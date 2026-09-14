'El Vecino': el superhéroe de barrio vuelve a enfrentarse "a la vida" en su aventura más espectacular

Desde su debut en 2004, El vecino, de Santiago García (Las Meninas, ¡García!) y Pepo Pérez (Vuelvo hacia el hogar), se convirtió en una de las series españolas más destacadas. Una carta de amor al género de los superhéroes que se centraba en la relación de amistad entre Javier, alias Titán, un superhéroe, y José Ramón, un eterno opositor, dejando de lado el tema superheroico. Un tebeo apasionante del que se publicaron tres volúmenes (más uno de historias cortas) y que fue adaptado a una serie de televisión (2019-2021), protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago. Pero ahora, quince años después de su ultima aventura en las viñetas, sus autores nos entregan su epopeya más espectacular: El Vecino 4 (Astiberri), en el que el protagonista tendrá que enfrentarse a sus peores enemigos, a una invasión alienígena... y a la vida.

"Aunque editorialmente han pasado muchos años entre ambos tomos -nos confiesa Santiago-, en realidad El Vecino 4 (V4) lo empezamos a hacer a continuación de El vecino 3 (V3). Todo el trabajo de las diferentes entregas lo hemos ido desarrollando sin interrupción. Si han pasado tantos años entre una publicación y otra es simplemente porque eso es lo que hemos tardado en hacerlo. ¡A veces hacer un cómic puede ser una tarea monumental!". Afortunadamente, nuestros actores no han envejecido en todo este tiempo. Es una de las ventajas del dibujo. La acción de V4 se sitúa apenas unos meses más tarde que en V3 , de manera que el lector no necesita especular demasiado sobre lo que les ha pasado a los personajes entre una entrega y otra".

Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

"Te podría decir que en esta nueva aventura se enfrentan a peligros inconmensurables y fantásticos, pero en realidad se enfrentan a lo mismo que siempre: a la vida. Una ciudad que se desmorona asediada por fuerzas que no pueden controlar mientras intentan abrirse su propio camino y encontrar su cuota de felicidad. Vamos, básicamente lo mismo en lo que estamos todos más o menos en estos últimos tiempos", añade el guionista.

La mayor novedad de esta entrega es que, si los tres primeros tomos eran casi un contrapunto poético a la violencia de los superhéroes, este está repleto de espectaculares peleas e incluso batallas. "Sí -nos confiesa Pepo-, así lo hablamos Santiago y yo, en los 2000. La idea era jugar en los tres primeros volúmenes de El vecino con la elipsis para todo lo superheroico. En esos tres primeros tomos era como dices, un contrapunto de fantasía poética a la "realidad" de los personajes vecinales; las cosas de superhéroes siempre quedaban fuera de la vista del lector. Para el cuarto volumen, el cambio de concepto y tono sería precisamente ese: como el lector ya cree que sabe "qué es El vecino", pues resulta que no. Ahora te vamos a dar otra cosa, a poner la acción superheroica en primer plano. Por supuesto, también era una excusa para hacer un tebeo de superhéroes a nuestra manera e intentar darlo todo, a todo volumen".

Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

"El final de 'El Vecino' ya está escrito" En esta nueva entrega, José Ramón ya es funcionario y va a ser padre. Incluso Javier parece llevar una vida más estable, pero tendrá que enfundarse de nuevo el traje de su alter ego superheroico, Titán, para aplacar un ataque de hombres lagarto que se ponen a destruir la ciudad... sin olvidar a legiones invisibles, robots gigantes y supervillanos sanguinarios como Tentáculos o Lamia. Un cómic en el que, contrariamente a lo que suele pasar en este tipo de historias, los personajes crecen y cambian. "Si los personajes no cambian con los acontecimientos vividos, entonces es como si no pasara nada -nos explica Santiago-. Solo pasa lo que deja huella. Los personajes tienen que cambiar, porque si no cambian, no van a ningún lado, y si no van a ningún lado, no hay historia, porque la historia es un viaje". Entonces... ¿Veremos algún día la batalla final de El Vecino? "Nos gustaría contar algún día el final del Vecino, y esperamos contarlo, y sí me he planteado cuál podría ser su final. Fíjate si me lo he planteado que el guion ya está escrito y solo hace falta que Pepo esté en disposición de poder dibujarlo". Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

"Querían recuperar el "sentido de la maravilla" En cuanto a las influencias de este cuarto tomo, Santiago nos confiesa: "La primera y principal, el Superman contra el Asombroso Spiderman de 1976, un tebeo que me cambió la vida antes de cumplir diez años. Desde entonces, ese tebeo ha sido la medida de todos los cómics de superhéroes para mí. Y este año he tenido la suerte y el privilegio de traducirlo para su nueva edición. Lo estaba haciendo justamente mientras enviábamos El Vecino 4 a imprenta. A veces parece que nuestra vida la escriba un guionista". "Esta era una idea principal en V4 -corrobora Pepo-, ese sentido de la maravilla ante algo "larger than life" desde las viñetas. Los mejores tebeos de superhéroes del cómic participan en cierto modo de la estética de lo sublime que fascinó a los románticos, aunque lo hagan desde sus lugares particulares, lo cósmico sobre todo, y con sus propios recursos". Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

Los villanos Un superhéroe que se precie debe tener grandes villanos, y los de El vecino son el Dr. Tentáculos (un inteligente científico criminal) y Lamia (una mujer muy poderosa) "Creo que Tentáculos y Lamia son personas con muchos problemas emocionales -nos explica Santiago-. En cierto sentido no dejan de ser niños llenos de amargura, rabia y rencor que no han sabido madurar, precisamente, y controlar sus sentimientos como un adulto. Sin duda han sido maltratados, y en el caso de Lamía sabemos exactamente cómo". En cuanto a esos lagartos humanos, legiones invisibles y otros villanos que intentan conquistar la tierra, Santiago nos comenta: "Las diferentes fuerzas invasoras, por su parte, las veo como esos poderes irresistibles que nos arrasan en sus batallas macroeconómicas y nos pisotean sin vernos ni tenernos en cuenta". Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

Espectaculares escenas de acción Las escenas de acción, a veces plasmadas en una e incluso dos páginas completas, son realmente espectaculares, pero siempre hacen avanzar la historia de una forma orgánica. "Eso es justo lo que buscábamos -asegura Santiago-. Por un lado, disfrutar de Pepo en todo su esplendor, no solo en el dibujo sino también en el color, pero por otro, que no fueran simplemente cuadros estáticos, viñetas-póster. Porque al fin y al cabo, el dibujo en cómic no es ilustración. Siempre hay que estar contando algo, da igual que la escena sea una persona sola tomando una taza de café en su salón o un robot gigante derribando un rascacielos a puñetazos". Pepo Pérez nos ofrece aquí su mejor trabajo como dibujante, entregándonos un cómic de superhéroes realmente novedoso en el que juega con todos los recursos a su disposición, desde el color, la composición, las onomatopeyas e incluso el formato del cómic: "Cuando lo dibujaba siempre tenía en mente la idea de experimentar -nos confiesa-, de hacer cosas que no sabía hacer, de intentar probar recursos y aportar algo, en la medida de lo posible, a la larga tradición del cómic de superhéroes. He hecho lo que podido. No pensaba tanto en el cine sino más bien en "puro cómic". En narrar como solo se puede hacer desde el cómic: a partir del diseño de página, del propio dibujo y de sus cambios de registro, los colores, las texturas... O las onomatopeyas, como bien señalas. Hemos intentado inventarnos unas cuantas, acudiendo más al castellano que al inglés. Y las he dibujado de las formas más locas que he podido". Todo ese esfuerzo era para... "Hacer un cómic de superhéroes relevante a estas alturas -asegura Pepo-. Hablamos de una tradición que tiene casi un siglo, y además, para lectores adultos... creo que la única forma de lograrlo es por la forma. En El Vecino 4 _Santiago también había escrito escenas muy bizarras, pero yo vi claro que tenía que intentar que el dibujo, el diseño y el color fueran tan "exagerados" que hablaran por sí mismos. La fantasía de superhéroes tiene una lógica infantil, fuera de ella es una cosa absurda. Pero también es algo muy raro, singular y bello si consigues abordarlo de la forma adecuada. Los superhéroes nacen en el cómic, mucho antes de que el cine fuese capaz de representarlos con efectos especiales convincentes. La parte gráfica de V4 intenta entroncar todo el tiempo con esa tradición de viñetas de papel, coloridas y locas". Página de 'El Vecino 4' (Astiberri) De ahí también que haya usado el formato apaisado e incluso un espectacular desplegable… "Desde el principio vi este cuarto volumen en formato panorámico -confiesa el dibujante-. Te hablo de 2011-2012, y así se lo dije a nuestra editora, Héloïse Guerrier. Ella pidió presupuesto a la imprenta y vio factible el tamaño final en que se ha publicado, que está muy bien, aunque yo quería uno aún más grande, pero era demasiado costoso. Lo de las páginas desplegables se materializó en la fase final, hasta entonces era pura fantasía. Y gracias de nuevo a Astiberri se pudo hacer sin reservas; Hélo nos apoyó de nuevo, como siempre. Ese desplegable es una cita a un par de tebeos de la tradición del comic book estadounidense, que los muy cafeteros reconocerán, aunque se abre de una forma nueva, idea de Alba Diethelm, que lo ha maquetado". Pero hacer un cómic tan ambicioso no es tarea fácil, por eso preguntamos a Pepo cuánto ha tardado en dibujarlo: "Uf, este asunto en verdad tiene mucho que ver, de modo alegórico, con lo que se cuenta en V4. Y eso no fue planeado, desde luego. Santiago me entregó el guion definitivo en 2011 y yo me puse a dibujarlo en 2012. Fifteen years in the making_, ja ja ja. El resto ha sido la vida, que ha pasado por encima mía, como ocurre con los personajes de V4. Dibujarlo para mí ha sido una "batalla" paralela a todo lo que tenía que ir resolviendo en mi vida laboral. Entre otras muchas cosas, sacarme una oposición, como José Ramón, ja ja ja; en mi caso de profesor de universidad. En los ratos libres, a salto de mata, me ponía a dibujarlo. Santiago en este sentido ha tenido la paciencia de Job". Página de 'El Vecino 4' (Astiberri)

Una ciudad que nos recuerda a Málaga y a Madrid Los superhéroes de Marvel viven sus aventuras en nueva York, mientras que El Vecino lo hace en una ciudad ficticia que, sin embargo, tiene mucho de dos reales: "De Málaga y de Madrid, porque de ahí crecimos Santiago y yo. Hay paisajes urbanos inspirados en Madrid y otros en Málaga. Por ejemplo, las escenas del puerto o del estadio de V4 son totalmente malaguitas. Es curioso porque desde que empezamos El vecino, Málaga se ha ido aproximando a Madrid en bastantes aspectos, hasta parecerse a esta "fusión" de fantasía de nuestras viñetas. En 2004 Málaga era una ciudad barata, etc. En 2026... ya te imaginas el resto. Ha seguido ciertas estrategias previas de Barcelona y Madrid, y ya han llegado las consecuencias". En cuanto a las influencias en El Vecino 4, Pepo nos comenta: "En V4 están asimilados Gerry Conway y Ross Andru desde ese Superman vs. Spiderman (1976) que mencionabas, un tebeo fundamental. Pero también hay citas y homenajes a Jack Kirby, Steve Ditko, Gil Kane, etc. Está el precedente en concepto de DK2 (2001-2002) de Frank Miller y, sobre todo, de Lynn Varley. DK2 ya era un intento de recuperar la emoción de los superhéroes por la vía de la acción frenética y absurda, también muy divertida y colorista, actualizando recursos de la Silver Age de los sesenta. En V4 también hay una cita puntual a Moebius que me pareció pertinente por tratarse de una superheroína, Tirana, que cabalga sobre una especie de pterodáctilo. También por cambiar el registro visual del dibujo, cosa que en V4 hago todo el tiempo. No quería dibujarlo todo de la misma forma". Portada de 'El Vecino 4' (Astiberri)