Trabajadores de RTVE protestan contra una "injerencia" en el Telediario y la Presidencia niega las acusaciones de censura
- Secundan una concentración convocada por el Consejo de Informativos y mantienen una huelga de firmas
- La Presidencia muestra su "respaldo absoluto" a la Dirección de Informativos y habla de una "necesidad de coordinación"
Trabajadores de RTVE han secundado este viernes en Torrespaña, Prado del Rey y otros centros territoriales la protesta convocada por el Consejo de Informativos de TVE por lo que consideran una "injerencia" de la Dirección de Informativos en el contenido del Telediario el pasado miércoles. También critican una falta de recursos y personal, y la externalización de la información.
La Presidencia de la Corporación niega "las acusaciones de censura ideológica", que "carecen de todo fundamento fáctico", y muestra su "respaldo absoluto" a la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez-Maroto, y al resto de la Dirección de Informativos.
El origen de la polémica está en la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mañaneros 360 el miércoles. El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado criticando el hecho de que esta entrevista se llevara a cabo en un programa de producción externa y no por parte de los Servicios Informativos.
En la primera edición del Telediario del día siguiente, el jueves, se iba a incluir esta queja dentro de la pieza sobre la entrevista. Poco antes del inicio del programa, la Dirección de Informativos pidió que no se incluyera, y la pieza salió en emisión sin esta información. Según explicó la Dirección al Consejo en una reunión posterior, finalmente sí que permitieron que se publicara la queja -una vez iniciada la emisión del Telediario-, y daba tiempo a incluirla en la información, aunque según los periodistas responsables en ese momento los tiempos impedían modificarla de nuevo.
Para el Consejo de Informativos, esta acción supone "una injerencia directa por parte de la dirección en el contenido del TD1, al impedir que se emitiera una información que se iba a dar en dicha edición del Telediario. Por ello, llamaron a concentrarse este viernes por estos "graves hechos", por "la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información", así como en apoyo a los Consejos de Informativos. También convocaron una huelga de firmas para esta jornada.
La Presidencia niega una "voluntad de ocultar la información"
Tras las concentraciones, la Presidencia ha aclarado en un comunicado que "la labor de supervisión editorial ejercida por la Dirección de Contenidos Informativos responde estrictamente a los criterios de calidad, profesionalidad y metodología que rigen el Manual de Estilo de RTVE".
"La intervención de la Dirección de Contenidos Informativos, producida pocos minutos antes del inicio del Telediario, respondió a la necesidad de someter a una valoración editorial previa la inclusión de una referencia del Consejo de Informativos de TVE sobre la entrevista al Presidente del Gobierno en el programa ‘Mañaneros 360'", sigue el comunicado.
Subrayan que "aquella actuación no estuvo motivada por el contenido de la información ni respondió a voluntad alguna de ocultarla". "La propia referencia al comunicado del Consejo de Informativos había sido emitida con normalidad esa misma mañana en La 1 y se incluyó también en el seguimiento 'minuto a minuto' de la entrevista y en la propia crónica de la web", aclaran, contenidos que "dependen de RTVE Noticias, área que reporta directamente de la Dirección de Contenidos Informativos". "La sucesión de los hechos demuestra, de manera inequívoca, que la situación obedeció estrictamente a una necesidad de coordinación en los procedimientos internos de trabajo".
El presidente de RTVE "lamenta profundamente las tensiones y el desgaste profesional y humano que este episodio ha podido generar", traslada su apoyo "tanto a la directora de Contenidos Informativos como a las profesionales de la edición directamente afectadas y al conjunto de quienes, desde sus distintas responsabilidades, trabajan diariamente en nuestros Servicios Informativos". Valoran asimismo "las disculpas trasladadas por la directora de Contenidos Informativos respecto a la situación creada".
Sobre la crítica por la falta de medios, la Presidencia recuerda "que el área de Informativos es la columna vertebral de RTVE" y "su relevancia y carácter estratégico se evidencian de manera rotunda en el volumen de profesionales y efectivos técnicos y humanos que la Corporación dedica diariamente, de forma prioritaria, a sostener y potenciar nuestra oferta informativa". Reiteran "su compromiso inequívoco con la mejora continua de las condiciones de trabajo y el refuerzo de los equipos dentro de los Servicios Informativos" y a analizar "las preocupaciones trasladadas por los profesionales sobre la dotación y distribución de recursos".