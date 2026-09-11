Trabajadores de RTVE protestan contra una "injerencia" en el Telediario y la Presidencia niega las acusaciones de censura

Trabajadores de RTVE han secundado este viernes en Torrespaña, Prado del Rey y otros centros territoriales la protesta convocada por el Consejo de Informativos de TVE por lo que consideran una "injerencia" de la Dirección de Informativos en el contenido del Telediario el pasado miércoles. También critican una falta de recursos y personal, y la externalización de la información.

La Presidencia de la Corporación niega "las acusaciones de censura ideológica", que "carecen de todo fundamento fáctico", y muestra su "respaldo absoluto" a la directora de Contenidos Informativos, Maribel Sánchez-Maroto, y al resto de la Dirección de Informativos.

El origen de la polémica está en la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mañaneros 360 el miércoles. El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado criticando el hecho de que esta entrevista se llevara a cabo en un programa de producción externa y no por parte de los Servicios Informativos.

En la primera edición del Telediario del día siguiente, el jueves, se iba a incluir esta queja dentro de la pieza sobre la entrevista. Poco antes del inicio del programa, la Dirección de Informativos pidió que no se incluyera, y la pieza salió en emisión sin esta información. Según explicó la Dirección al Consejo en una reunión posterior, finalmente sí que permitieron que se publicara la queja -una vez iniciada la emisión del Telediario-, y daba tiempo a incluirla en la información, aunque según los periodistas responsables en ese momento los tiempos impedían modificarla de nuevo.

Para el Consejo de Informativos, esta acción supone "una injerencia directa por parte de la dirección en el contenido del TD1, al impedir que se emitiera una información que se iba a dar en dicha edición del Telediario. Por ello, llamaron a concentrarse este viernes por estos "graves hechos", por "la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información", así como en apoyo a los Consejos de Informativos. También convocaron una huelga de firmas para esta jornada.