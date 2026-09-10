Un radar para convertir las palas cántabras en deporte oficial

Modernidad y tradición no siempre son palabras contrarias, de hecho, hay muchas ocasiones en las que van de la mano. Y más si se cuenta con la tecnología como aliada. El juego de las palas cántabras es una práctica habitual y emblemática de las playas de Cantabria, que capta la atención de multitud de visitantes. Y para darlo a conocer y animar a más gente a que lo practique, varios aficionados han creado la asociación Palas de Cantabria Valetudo Racket. Quieren convertirlo en deporte oficial incorporando un sistema de medición, a través de un radar y un reglamento.

"Para convertirse en deporte, cualquier juego necesita tener unas reglas, que son en este caso muy básicas. El juego es totalmente exacto al juego tradicional: consiste en el intercambio de la pelota entre cuatro jugadores que juegan como compañeros, no compiten unos contra otros. Y el objetivo es que la pelota no se caiga. Eso es básico, como en el juego tradicional. Lo único que cambia es que hay un radar que mide la velocidad y puntúa al equipo en función de la velocidad a la que juega. Lo que hace el radar es parametrizar la partida". Así explica la esencia de esta práctica Ángel Ortiz, miembro de la asociación Palas de Cantabria Valetudo Racket y nieto de Mariano Pérez, el creador de las palas cántabras. Ortiz impulsa esta iniciativa, junto a otros palistas de la asociación, para cumplir el sueño de su abuelo.

"Mi abuelo ya lo intentó en vida. Por los años 90, diseñó un formato de juego de competición, pero no era el ideal porque sí que competían unos contra otros dentro del mismo equipo. Aquí mismo, en Piquío, lo estuvimos probando, pero no cuajó. No funcionaba por eso, porque competían dos contra dos, y en las palas tradicionales no se compite. Los cuatro jugadores van juntos y persiguen el objetivo de que no caia la pelota". Su nieto, Ángel Ortiz, cree que para lograr un modelo de competición que funcione, es clave la tecnología, que posibilita una competición por puntos. "Ahora existe la tecnología suficiente. Yo voy a ver si con un poco de suerte hago su sueño realidad. Si me está viendo desde ahí arriba, seguramente me apoyaría", concluye.

02.27 min Un radar para convertir las palas cántabras en un deporte oficial