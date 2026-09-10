40 años del 'asesinato ejemplarizante' de Yoyes por atreverse a salir de ETA

Una placa recuerda a María Dolores González Catarain, "Yoyes", en la plaza de su pueblo, la localidad guipuzcoana de Ordizia. El diez de septiembre de 1986 fue asesinada a tiros en ese lugar mientras paseaba con su hijo de tres años. Ella fue la primera mujer que llegó a ocupar puestos de responsabilidad en ETA. Pero en 1979 decidió abandonar la banda terrorista. Se acogió a la amnistía y volvió a su casa tras vivir varios años en México.

El asesinato de Yoyes fue ejemplarizante. Así lo asegura Eider Nafarrate, doctora en Historia Contemporánea de la Euskal Herriko Unibertsitatea y especialista en los procesos de salida de ETA. Con él, dice, se mandaba un mensaje a la militancia de la banda: uno no puede salir sin que haya consecuencias. El crimen causó una enorme conmoción, tanto en el plano político como en el social. Le matan, señala Nafarrate, "para que no se produzca un efecto llamada como creían que se podía producir con una figura como la suya".

Romper el silencio La vuelta de Yoyes a Ordizia fue muy discreta, recuerda Kepa Korta, quien fuera alcalde de la localidad en aquel momento. Aunque había pintadas que la acusaban de traidora, Korta nunca pensó que la propia ETA llegara a matarla. Él fue uno de los promotores de una comisión para protestar por lo ocurrido. Los primeros firmantes, asegura, tomaron una decisión "muy potente", porque por primera vez dijeron en voz alta y públicamente "dejad de matar". "Dar ese paso era terrible", dice, "porque el ambiente que se vivía era que todos estábamos de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y eso afectaba a todo tu contexto, porque la gente no expresaba estas discrepancias". Se produjeron insultos y amenazas, relata, pero se generó por primera vez un proceso de contestación social hacia ETA. Estas actuaciones fueron articulando un movimiento, "como una bola" dice Korta, a base de acciones concretas y pacíficas.