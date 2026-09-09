La construcció d'habitatges nous cau un 1% a les Illes
- La construcció d'unifamiliars cau un 12%, mateix percentatge que pugen els plurifamiliars
- Els arquitectes insisteixen: l'habitatge protegir continua sent el principal repte
La legalització d'habitatges en rústic segueix estirant dels nous visats a les Illes. Però, al marge d'aquestes legalitzacions, cau un 12% la construcció d'unifamiliars en el primer semestre, mentre puja el mateix el de plurifamiliars. Els arquitectes diuen que fer més habitatge protegit continua essent el repte per evitar un major desbocament dels preus.
Les legalitzacions en rústic, clau
La creació d'habitatges nous cau un 1% a les Balears. Sobretot, els visats per a unifamiliars, un 12%, el mateix percentatge que pugen els plurifamiliars, que no arriben a arrencar. A més, l'habitatge assequible i protegit, apunten els arquitectes, continua sent el principal repte.
Els visats per nous habitatges han augmentat un 31% en el darrer any. Però, a la pràctica, no es crea habitatge. Per tipus d'habitatge, els edificis plurifamiliars han augmentat un 12%. Mentres els unifamiliars s'han disparat un 55%, però marcats per les legalitzacions extraordinàries de xalets que ja existien en sòl rústic i acabava el termini per regularitzar-los. Si restam aquestes legalitzacions, els unifamiliars cauen un 12%.
2.600 pisos nous no absorbeixen la demanda de 15.000 nous residents en el darrer any. Tampoc ajuda, denuncien els arquitectes, la encara insuficient oferta d'habitatge protegit. Tot i que es dupliquen els visats, només són 80 pisos.
Per part de l'IBAVI, creix exponencialment, però perque l'any passat només es van visar 12 pisos i enguany encara queda enfora del que ha anunciat el Govern. Pel que fa als habitatges a preu limitat, l'oferta és residual.
Mentrestant, els aquitectes preveuen que els preus no deixaran de pujar si no s'apliquen noves rebaixes fiscals. Demanen o un nou plantejament urbanístic o manco població.