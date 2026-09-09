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Economia

La construcció d'habitatges nous cau un 1% a les Illes

  • La construcció d'unifamiliars cau un 12%, mateix percentatge que pugen els plurifamiliars
  • Els arquitectes insisteixen: l'habitatge protegir continua sent el principal repte
Infografía sobre permisos de vivienda en 2026 y foto de edificio moderno. Datos de vivienda libre, plurifamiliar y unifamiliar. Fuente: Col·legi d'Arquitectes.
La legalització en rústic sosté la construcció d'habitatges a les Illes
RTVE Balears

La legalització d'habitatges en rústic segueix estirant dels nous visats a les Illes. Però, al marge d'aquestes legalitzacions, cau un 12% la construcció d'unifamiliars en el primer semestre, mentre puja el mateix el de plurifamiliars. Els arquitectes diuen que fer més habitatge protegit continua essent el repte per evitar un major desbocament dels preus.

Les legalitzacions en rústic, clau

La creació d'habitatges nous cau un 1% a les Balears. Sobretot, els visats per a unifamiliars, un 12%, el mateix percentatge que pugen els plurifamiliars, que no arriben a arrencar. A més, l'habitatge assequible i protegit, apunten els arquitectes, continua sent el principal repte.

Resum de visats de contrucció 2026. RTVE Balears

Els visats per nous habitatges han augmentat un 31% en el darrer any. Però, a la pràctica, no es crea habitatge. Per tipus d'habitatge, els edificis plurifamiliars han augmentat un 12%. Mentres els unifamiliars s'han disparat un 55%, però marcats per les legalitzacions extraordinàries de xalets que ja existien en sòl rústic i acabava el termini per regularitzar-los. Si restam aquestes legalitzacions, els unifamiliars cauen un 12%.

2.600 pisos nous no absorbeixen la demanda de 15.000 nous residents en el darrer any. Tampoc ajuda, denuncien els arquitectes, la encara insuficient oferta d'habitatge protegit. Tot i que es dupliquen els visats, només són 80 pisos.

La construcció de nous habitatges cau un 1% a les Balears el primer semestre de 2026. RTVE Balears

Per part de l'IBAVI, creix exponencialment, però perque l'any passat només es van visar 12 pisos i enguany encara queda enfora del que ha anunciat el Govern. Pel que fa als habitatges a preu limitat, l'oferta és residual.

Mentrestant, els aquitectes preveuen que els preus no deixaran de pujar si no s'apliquen noves rebaixes fiscals. Demanen o un nou plantejament urbanístic o manco població.

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