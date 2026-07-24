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Les notícies de RTVE Catalunya

El Govern obre la porta a convertir hotels, oficines i locals en habitatge protegit

  • La Generalitat i els comuns presenten una proposició de llei amb l'objectiu d'assolir fins a 20.000 nous habitatges protegits
  • La mesura implica aprovar una nova llei per a quatre anys que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles
Amplio solar en construcción de viviendas con grúas, maquinaria Liebherr y edificios en distintas fases. Furgoneta Renault y Citroën C3 Aircross estacionados en primer plano.
Un solar en plena construcció d’habitatges. ACN ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El Govern de la Generalitat i els Comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei amb mesures extraordinàries per accelerar la construcció d'habitatge de protecció oficial (HPO).

L'objectiu és mobilitzar espais i edificis que actualment tenen altres usos per incrementar l'oferta en prop de 20.000 nous habitatges assequibles i respondre a la crisi residencial. Les mesures que incorpora seran "temporals i excepcionals" i s'aplicarien als municipis amb el mercat residencial tensionat.

Ho han explicat a Mollet del Vallès la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach que han insistit en l'objectiu d'implicar-hi els agents privats. Albiach ha defensat que és una norma innovadora: "El que diem al sector privat és que no se'n pot rentar les mans davant la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Hi hem de remar tots".

Conversió d'oficines, hotels i aparcaments

La principal novetat de la iniciativa és que permetrà convertir oficines, edificis hotelers i aparcaments privats en alçada en habitatges protegits sense necessitat de modificar prèviament el planejament urbanístic.

En el cas dels hotels i aparcaments, almenys el 50% de la superfície construïda haurà de destinar-se a HPO. També es preveu la transformació de despatxos en habitatges protegits | INFORMA: Lorena Hens

Para todos los públicos Pla per reconvertir oficines, hotels i locals per crear 20.000 habitatges protegits | Escoltar
Pla per reconvertir oficines, hotels i locals per crear 20.000 habitatges protegits

Els locals comercials també podran ser habitatges

La proposta obre igualment la porta a convertir locals comercials en planta baixa en habitatge protegit si disposen d'una superfície mínima de 50 metres quadrats.

Aquesta possibilitat requerirà l'autorització dels ajuntaments, que podran decidir en quines zones s'aplica per evitar impactes sobre l'activitat comercial dels barris i els eixos comercials.

Més edificabilitat i noves plantes

Un altre dels eixos de la llei serà permetre un increment de fins al 20% de l'edificabilitat per a la construcció d'HPO. També es podran aixecar noves plantes en edificis que hagin esgotat la superfície edificable però encara disposin de marge d'alçada.

La norma permetrà, a més, subdividir immobles i habitatges unifamiliars per crear nous pisos protegits, sempre complint els requisits d'habitabilitat.

Fins a 20.000 habitatges en quatre anys

Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de quatre anys i es podran aplicar en prop de 270 municipis. Segons els càlculs del Govern i els Comuns, podrien permetre generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges protegits durant aquest període.

Tots els immobles resultants hauran de destinar-se obligatòriament a residència habitual i permanent, reforçant així la funció social de l'habitatge.

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