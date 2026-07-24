El Govern obre la porta a convertir hotels, oficines i locals en habitatge protegit
- La Generalitat i els comuns presenten una proposició de llei amb l'objectiu d'assolir fins a 20.000 nous habitatges protegits
- La mesura implica aprovar una nova llei per a quatre anys que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles
El Govern de la Generalitat i els Comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei amb mesures extraordinàries per accelerar la construcció d'habitatge de protecció oficial (HPO).
L'objectiu és mobilitzar espais i edificis que actualment tenen altres usos per incrementar l'oferta en prop de 20.000 nous habitatges assequibles i respondre a la crisi residencial. Les mesures que incorpora seran "temporals i excepcionals" i s'aplicarien als municipis amb el mercat residencial tensionat.
Ho han explicat a Mollet del Vallès la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach que han insistit en l'objectiu d'implicar-hi els agents privats. Albiach ha defensat que és una norma innovadora: "El que diem al sector privat és que no se'n pot rentar les mans davant la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Hi hem de remar tots".
“🏘️ Els comuns pacten amb el Govern una llei per convertir oficines en habitatges protegits i augmentar l'edificabilitat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 24, 2026
🗣️ Jéssica Albiach @SomComuns: "Els diem al sector privat que no es poden rentar les mans davant la crisi salvatge d'habitatge" pic.twitter.com/WbTVhKq4vX“
Conversió d'oficines, hotels i aparcaments
La principal novetat de la iniciativa és que permetrà convertir oficines, edificis hotelers i aparcaments privats en alçada en habitatges protegits sense necessitat de modificar prèviament el planejament urbanístic.
En el cas dels hotels i aparcaments, almenys el 50% de la superfície construïda haurà de destinar-se a HPO. També es preveu la transformació de despatxos en habitatges protegits | INFORMA: Lorena Hens
Els locals comercials també podran ser habitatges
La proposta obre igualment la porta a convertir locals comercials en planta baixa en habitatge protegit si disposen d'una superfície mínima de 50 metres quadrats.
Aquesta possibilitat requerirà l'autorització dels ajuntaments, que podran decidir en quines zones s'aplica per evitar impactes sobre l'activitat comercial dels barris i els eixos comercials.
Més edificabilitat i noves plantes
Un altre dels eixos de la llei serà permetre un increment de fins al 20% de l'edificabilitat per a la construcció d'HPO. També es podran aixecar noves plantes en edificis que hagin esgotat la superfície edificable però encara disposin de marge d'alçada.
La norma permetrà, a més, subdividir immobles i habitatges unifamiliars per crear nous pisos protegits, sempre complint els requisits d'habitabilitat.
Fins a 20.000 habitatges en quatre anys
Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de quatre anys i es podran aplicar en prop de 270 municipis. Segons els càlculs del Govern i els Comuns, podrien permetre generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges protegits durant aquest període.
Tots els immobles resultants hauran de destinar-se obligatòriament a residència habitual i permanent, reforçant així la funció social de l'habitatge.