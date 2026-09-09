Carmen Mola retrata el crimen organizado en Marbella y el viraje "hacia el mal" en 'Los Huérfanos'

Carmen Mola se ha "cansado" de personajes "buenos y bondadosos" y regresa con lo que denomina "una colección de villanos" en Los Huérfanos (Planeta), una novela que retrata el crimen organizado instalado en Marbella y el viaje que encamina a una persona "hacia el mal".

"El centro de la novela son familias, son dramas familiares", explica en una entrevista con RTVE Noticias Agustín Martínez, uno de los tres autores tras esta firma que completan Jorge Díaz y Antonio Mercero.

“El centro de la novela son familias, son dramas familiares“

En la obra, tres huérfanos irlandeses escalan desde la miseria y una infancia atroz hasta liderar una organización criminal en lo más alto del poder corrupto de Marbella. Frente a ellos hay otra familia: Los Pastor. Y en la cima de esa mafia se sienta la hermana Mei, una china ambiciosa y vengativa que no sabe qué es el perdón.

Todo se complica cuando uno de esos huérfanos, Trevor Strummer, se sienta en el banquillo. Enfrente tiene a Laura Pastor, la protagonista, una fiscal honesta y competente frente a las costuras abiertas de un sistema judicial a veces corrupto. Mientras lo intenta, su pasado -que será también presente y futuro- la atrapa como una losa.

Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero (Carmen Mola) en Marbella RTVE.es

Con estos ingredientes Carmen Mola ficciona una violencia real que copa titulares sobre la Costa del Sol. Asesinatos, corrupción, narcotráfico o capos cuyas historias se entremezclan con el lujo y la vida cotidiana de quienes están al margen de ese lado oscuro de la provincia malagueña.

Un viaje hacia el mal Pero en la novela más coral de 'Los Mola' hay más historias y personajes. Esta obra, en la que los buenos no son solo buenos, refleja cómo las circunstancias de cada persona puede hacerlas virar del bien al mal. "Las heridas de la infancia son tremendas (...) recuperarse de esas heridas es muy difícil y aprender a crecer con eso (...) te exige unas armas", opina Martínez sobre la transformación de algunos de los personajes de víctimas a monstruos. Como sus personajes, la novela de Mola evoluciona hasta plantearnos los límites de nuestra moral y si realmente todos tenemos un precio. "Puede ser que ese precio no sea el dinero, cualquiera sabe qué está pagándose", argumenta Jorge Díaz.