Carmen Mola retrata el crimen organizado en Marbella y el viraje "hacia el mal" en 'Los Huérfanos'
- Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero cuestionan los límites de la moral en su última obra
- Hilan una trama sobre las mafias y la corrupción centrada en los "dramas familiares"
Carmen Mola se ha "cansado" de personajes "buenos y bondadosos" y regresa con lo que denomina "una colección de villanos" en Los Huérfanos (Planeta), una novela que retrata el crimen organizado instalado en Marbella y el viaje que encamina a una persona "hacia el mal".
"El centro de la novela son familias, son dramas familiares", explica en una entrevista con RTVE Noticias Agustín Martínez, uno de los tres autores tras esta firma que completan Jorge Díaz y Antonio Mercero.
“El centro de la novela son familias, son dramas familiares“
En la obra, tres huérfanos irlandeses escalan desde la miseria y una infancia atroz hasta liderar una organización criminal en lo más alto del poder corrupto de Marbella. Frente a ellos hay otra familia: Los Pastor. Y en la cima de esa mafia se sienta la hermana Mei, una china ambiciosa y vengativa que no sabe qué es el perdón.
Todo se complica cuando uno de esos huérfanos, Trevor Strummer, se sienta en el banquillo. Enfrente tiene a Laura Pastor, la protagonista, una fiscal honesta y competente frente a las costuras abiertas de un sistema judicial a veces corrupto. Mientras lo intenta, su pasado -que será también presente y futuro- la atrapa como una losa.
Con estos ingredientes Carmen Mola ficciona una violencia real que copa titulares sobre la Costa del Sol. Asesinatos, corrupción, narcotráfico o capos cuyas historias se entremezclan con el lujo y la vida cotidiana de quienes están al margen de ese lado oscuro de la provincia malagueña.
Un viaje hacia el mal
Pero en la novela más coral de 'Los Mola' hay más historias y personajes. Esta obra, en la que los buenos no son solo buenos, refleja cómo las circunstancias de cada persona puede hacerlas virar del bien al mal.
"Las heridas de la infancia son tremendas (...) recuperarse de esas heridas es muy difícil y aprender a crecer con eso (...) te exige unas armas", opina Martínez sobre la transformación de algunos de los personajes de víctimas a monstruos.
Como sus personajes, la novela de Mola evoluciona hasta plantearnos los límites de nuestra moral y si realmente todos tenemos un precio. "Puede ser que ese precio no sea el dinero, cualquiera sabe qué está pagándose", argumenta Jorge Díaz.
Enfrentarse a fantasmas del pasado
Precisamente las circunstancias llevarán a Laura hasta Marbella, ciudad en la que nació y cuyo regreso la hará enfrentarse a los fantasmas de los que huyó. Allí están su padre, un abogado sin escrúpulos que ha hecho fortuna saltándose la ley, y sus tres hermanos: Sergio, que sigue los pasos de su padre, Natalia, una persona ociosa adicta al lujo y Sergio, el pequeño, un instructor de buceo alejado de los negocios familiares.
Hasta Marbella ha viajado RTVE con los autores para recorrer algunos de los escenarios que aparecen en la obra, y entre yates, coches de lujo y espetos de sardinas ha sido inevitable hablar de corrupción.
Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero imaginan en su novela escenas con una violencia sin filtros. Componen una trama muy visual y bien hilada llena de giros hasta la última página y con historias compatibles con la vida real pese a su dureza.
"Vinimos aquí, hablamos con la Guardia Civil de Málaga". Los agentes explicaron a los autores qué se cuece en el crimen organizado marbellí, donde además de rusos, irlandeses y colombianos hay mafias chinas. "Nos pareció que era algo que estaba menos contado y que era muy interesante", asegura Martínez, que añade que en Marbella también hay agentes del FBI, la DEA, Interpol... "Todo el mundo está aquí porque los malos viven aquí".
“Todo el mundo está aquí porque los malos viven aquí“
Otro foco al que apunta la novela son las grietas del sistema judicial, y en concreto a la protección de los testigos. "Es una ley que tiene dos folios y no funciona, interesa el testigo protegido hasta que testifica", lamenta Antonio Mercero, que añade que en la obra no se han metido en el verdadero problema, que son "los funcionarios policiales y judiciales corruptos".
A juzgar por el final "es posible" que esta obra conlleve una segunda entrega, pero los autores se decantan por la prudencia. "Vamos a esperar a que la gente lo lea", dice Martínez. "Si nos lo piden estamos dispuestos a hacerlo", responde por su parte Díaz: "Tenemos la sensación de que la gente se va a enamorar de Laura Pastor igual que se enamoró de Elena Blanco", concluyen.
Los autores
Carmen Mola es el pseudónimo bajo el que publican juntos los escritores y guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Su primera novela, La novia gitana (2018) abrió la saga de la inspectora Elena Blanco cuando todavía se desconocía la autoría. Le siguieron La red púrpura, La nena, Las madres y El Clan. Fuera de esta serie han publicado La Bestia (2021) que les brindó el Premio Planeta y destapó el secreto de quién estaba tras la firma de la exitosa Carmen Mola. También han publicado El infierno (2023). Los Huérfanos (2026) es su último trabajo grupal, ya que todos han escrito otros libros en solitario.