Se entregan las Medallas de Extremadura como símbolo de los caminos que sigue abriendo la región
- María Guardiola, presidenta de la Junta, recuerda que el Día de la comunidad autónoma es siempre un aldabonazo de unión
- Los galardonados expresan con orgullo su identidad como extremeños y su deseo de seguir haciendo región
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido madurez y altura de miras durante el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en la víspera del Día de la comunidad autónoma. Guardiola ha subrayado que “no se pueden defender avances en igualdad o diversidad señalando luego con odio. El que lo hace se transforma además en lo mismo que combate”. La jefa del Ejecutivo extremeño ha defendido asimismo que la pluralidad no debilita, “al contrario”, ha dicho, “hace más sólida y fructífera la idea de territorio”. En el mismo acto y como regidor de la ciudad que acoge todos los años la imposición de los galardones, el alcalde de Mérida, Antoni Rodríguez Osuna, ha indicado que “ninguna sordina va a acallar el orgullo de esta tierra, porque Extremadura”, ha reiterado, “seguirá siendo libre, profundamente solidaria y comprometida con los derechos conquistados”.
Este año han sido cuatro los reconocimientos realizados a través de la entrega de la distinción
Entre los galardonados se encuentra José María Núñez, presidente nacional de la Fundación Triángulo, que ha reconocido que recibir la medalla “envía un mensaje claro de que la diversidad LGTBI forma parte indiscutible de nuestra identidad democrática y de la realidad de Extremadura como pueblo”.
“Mis capacidades son siempre superiores a mi discapacidad“
También ha manifestado su agradecimiento por recibir esta distinción el deportista de natación adaptada, Guillermo Gracia. Natural de Cáceres, se ha emocionado al indicar que todos los seres humanos pueden superar sus barreras si creen de verdad en sus potencialidades. Nacido con síndrome de Down, ha confesado cuál es su manera de afrontar la vida, “la clave”, ha dicho, “saber siempre que mis capacidades son siempre superiores a mi discapacidad”.
Al cumplirse 40 años de la apertura de la actual sede del Museo Nacional de Arte Romano, esta institución ha sido también premiada con la Medalla de Extremadura. Su directora Trinidad Nogales ha pedido que se impulse la creación del Museo Visigodo de Mérida porque “el día de mañana, cuando abra sus puertas, la capital de Extremadura será un referente de primer orden en la exhibición de su patrimonio clásico, que se halla entre los mejor conservados de la península ibérica”.
Pedro Porro no ha podido asistir a la entrega debido a sus compromisos deportivos en Inglaterra
Quien no ha podido estar presente en el acto de imposición por sus compromisos con el Tottenham, club en el que milita, ha sido Pedro Porro, lateral derecho de la selección española y campeón del mundo. Porro, natural de la localidad pacense de Don Benito, ha manifestado, a través de un vídeo, su orgullo por ser Medalla de Extremadura 2026 y ha recordado que, para él, “volver siempre a la tierra es el regreso a las raíces como una forma de entender el lugar del que venimos para proyectarnos hacia el futuro con todas las energías y esperanzas”.