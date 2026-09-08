Se entregan las Medallas de Extremadura como símbolo de los caminos que sigue abriendo la región

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido madurez y altura de miras durante el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en la víspera del Día de la comunidad autónoma. Guardiola ha subrayado que “no se pueden defender avances en igualdad o diversidad señalando luego con odio. El que lo hace se transforma además en lo mismo que combate”. La jefa del Ejecutivo extremeño ha defendido asimismo que la pluralidad no debilita, “al contrario”, ha dicho, “hace más sólida y fructífera la idea de territorio”. En el mismo acto y como regidor de la ciudad que acoge todos los años la imposición de los galardones, el alcalde de Mérida, Antoni Rodríguez Osuna, ha indicado que “ninguna sordina va a acallar el orgullo de esta tierra, porque Extremadura”, ha reiterado, “seguirá siendo libre, profundamente solidaria y comprometida con los derechos conquistados”.

Este año han sido cuatro los reconocimientos realizados a través de la entrega de la distinción Entre los galardonados se encuentra José María Núñez, presidente nacional de la Fundación Triángulo, que ha reconocido que recibir la medalla “envía un mensaje claro de que la diversidad LGTBI forma parte indiscutible de nuestra identidad democrática y de la realidad de Extremadura como pueblo”. “Mis capacidades son siempre superiores a mi discapacidad“ También ha manifestado su agradecimiento por recibir esta distinción el deportista de natación adaptada, Guillermo Gracia. Natural de Cáceres, se ha emocionado al indicar que todos los seres humanos pueden superar sus barreras si creen de verdad en sus potencialidades. Nacido con síndrome de Down, ha confesado cuál es su manera de afrontar la vida, “la clave”, ha dicho, “saber siempre que mis capacidades son siempre superiores a mi discapacidad”. Al cumplirse 40 años de la apertura de la actual sede del Museo Nacional de Arte Romano, esta institución ha sido también premiada con la Medalla de Extremadura. Su directora Trinidad Nogales ha pedido que se impulse la creación del Museo Visigodo de Mérida porque “el día de mañana, cuando abra sus puertas, la capital de Extremadura será un referente de primer orden en la exhibición de su patrimonio clásico, que se halla entre los mejor conservados de la península ibérica”.