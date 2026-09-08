El informe PISA constata, también Navarra, la bajada de competencias educativas

Los resultados del informe PISA 2025 ponen de manifiesto una "sensible bajada de las puntuaciones medias del alumnado" en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura, tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. En concreto, Navarra desciende 37 puntos en competencia lectora, 30 puntos en Matemáticas y 17 en Ciencias.

En todas partes los resultados de esas pruebas PISA han sido peores que los de la última edición, que fue hace tres años, pero en la comunidad foral han sido especialmente malos. "Resultados desfavorables" es como se ha referido al respecto el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la caída en todas las puntuaciones que hemos registrado aquí.

Peores que tras la pandemia El anterior informe fue en 2022, justo después de la pandemia, y los resultados fueron malos, pero se achacó a eso, al efecto que tuvo el covid y a todos los cambios que se produjeron en materia educativa, la educación telemática, etc. Pero ahora, sin pandemia, los resultados han sido peores, si cabe. ““ Por partes, PISA analiza tres competencias: la matemática, la lectora y la científica; esta vez la comunidad foral solo ha quedado por encima de la media española en la primera, matemáticas, y en el resto quedamos por detrás de la media de la OCDE y de la Unión Europea. En estos tres años, Navarra ha caído 37 puntos en comprensión lectora, ahora estamos decimosextos. 30 puntos de caída en competencia matemática, situándonos los décimos. y 17 puntos menos en ciencias, donde nos quedamos los decimocuartos en el ranking de comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, OCDE, Unión Europea y España..