El informe PISA constata, también Navarra, la bajada de competencias educativas
- Navarra ha caído 37 puntos en comprensión lectora, 30 puntos en competencia matemática y 17 puntos menos en ciencias
- El Gobierno foral reconoce que son datos malos, pero cuestiona el informe PISA asegurando que no es un estudio válido para analizar el sistema educativo navarro
Los resultados del informe PISA 2025 ponen de manifiesto una "sensible bajada de las puntuaciones medias del alumnado" en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura, tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. En concreto, Navarra desciende 37 puntos en competencia lectora, 30 puntos en Matemáticas y 17 en Ciencias.
En todas partes los resultados de esas pruebas PISA han sido peores que los de la última edición, que fue hace tres años, pero en la comunidad foral han sido especialmente malos. "Resultados desfavorables" es como se ha referido al respecto el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la caída en todas las puntuaciones que hemos registrado aquí.
Peores que tras la pandemia
El anterior informe fue en 2022, justo después de la pandemia, y los resultados fueron malos, pero se achacó a eso, al efecto que tuvo el covid y a todos los cambios que se produjeron en materia educativa, la educación telemática, etc. Pero ahora, sin pandemia, los resultados han sido peores, si cabe.
Por partes, PISA analiza tres competencias: la matemática, la lectora y la científica; esta vez la comunidad foral solo ha quedado por encima de la media española en la primera, matemáticas, y en el resto quedamos por detrás de la media de la OCDE y de la Unión Europea.
En estos tres años, Navarra ha caído 37 puntos en comprensión lectora, ahora estamos decimosextos. 30 puntos de caída en competencia matemática, situándonos los décimos. y 17 puntos menos en ciencias, donde nos quedamos los decimocuartos en el ranking de comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, OCDE, Unión Europea y España..
Puntuación sin causas
El informe PISA no da causas, solo da las puntuaciones, sin embargo, en Navarra el Departamento de Educación apunta a la inmigración como explicación a la caída de nota. Aquí hay un 30 por ciento más de alumnado migrante que ha participado en las pruebas. Somos la cuarta comunidad con más tasa de alumnado migrante: el 26'7 por ciento de la muestra, es decir, que uno de cada cuatro alumnos procede de ser inmigrante. Son 12 puntos más que en 2015, 6 más que en 2022, un dato en el que incide el consejero Carlos Gimeno para tratar también de entender la bajada de la comprensión educativa en Navarra. Un incremento fulminante y que en PISA queda reflejado en diferencias entre el alumnado nativo y el inmigrante, sobre todo el de primera generación, es decir, los nacidos fuera de España.
Además de la inmigración, que es algo que tiene especial peso aquí, en Navarra, hay otras causas generales, como la falta de atención sostenida, mantenida, por parte del alumnado, como sostiene el consejero. Carlos Gimeno reconoce que son datos malos, pero a continuación cuestiona el informe PISA, asegurando que no es un estudio válido para analizar el sistema educativo y la eficacia del mismo.