La Feria de Albacete abre sus puertas marcando el inicio de diez días de fiesta

La ciudad de Albacete se ha zambullido de lleno en su feria. Un espectáculo pirotécnico y las tradicionales danzas manchegas fueron el preludio al momento más esperado: la apertura de la Puerta de Hierros a manos del alcalde, Manuel Serrano. El primer edil, visiblemente emocionado destacaba el carácter abierto de la feria y agradecía a todos aquellos que han contribuido a convertirla en un evento tan importante y cuidado por los propios albaceteños: "Que Albacete viva estos días de emoción compartiendo con todo aquel que quiera venir a disfrutar", decía Serrano conteniendo las lágrimas. Horas antes, el desfile en honor a la patrona marcaba el pistoletazo de salida y reunía a miles de albaceteños y visitantes, que a pesar del intenso calor están dispuestos a vivir la feria al máximo. Una imponente cabalgata de 60 carrozas, 160 asociaciones y 20 bandas y charangas desfilaron por el centro de la ciudad.

Orgullo y tradición para los albaceteños La Feria de Albacete es todo un símbolo para los vecinos de la capital albaceteña, que se vuelcan con estos días de celebración. Pero además, supone una reivindicación y una expresión colectiva de identidad manchega y del carácter acogedor y plural de la ciudad. Entre los ríos de gente que pasean estos días por la feria, hay familias enteras vestidas de manchegos, grupos de amigos que encuentran aquí el lugar para volver a reunirse. "Somos una ciudad muy acogedora y eso es la feria", comenta una joven albaceteña, "lo mejor es ver a la gente pasarlo bien", asegura otro vecino que asiste con sus amigos. Es también un evento que atrae a visitantes de otros puntos de España y de fuera "mi hija viene de Madrid y mi hijo de Estados Unidos", relata otro vecino que asegura que no se pierde la feria ningún año. Y eso se nota en las cifras de asistencia. Según ha confirmado el ayuntamiento de Albacete, solo en este primer día de feria, se rozaron los 350.000 asistentes. Unas cifras que superan las del año pasado y que ponen en evidencia el interés que despierta la feria cada edición. Desde el consistorio, además, señalan que la jornada transcurrió sin incidentes reseñables.

Diez días llenos de actividades y conciertos Tras la inauguración de la feria, quedan por delante diez días ininterrumpidos de actividades, más allá de los actos religiosos en honor a la Virgen de los Llanos, como la Batalla de Flores o la Ofrenda Floral. Este año la feria cuenta con un programa repleto de propuestas que mezclan tradición con propuestas musicales de todo tipo. Además de las numerosas verbenas, estos días pasarán por Albacete artistas y grupos como Chambao, Viva Suecia, Siloé o Dani Martín. Pero también habrá espacio para diferentes propuestas relacionadas con el teatro, pasacalles, tradiciones como los bailes de manchegas, gastronomía o artesanía, además de la tradicional Feria Taurina.