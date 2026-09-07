La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz 'Kichi' por prevaricación y revelación de secretos

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde Cádiz José María González, Kichi, al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio. Además, el fiscal solicita para el exregidor 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que suman 10.800 euros.

La Fiscalía también acusa en su escrito a David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) y al que fuera asesor de Por Cádiz Sí Se puede Fernando García Acuña.

La Fiscalía argumenta que "tenía cubierto el cupo de asesores" Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2018 el equipo del entonces alcalde "tenía cubierto el cupo de asesores" y urdió "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García. El ministerio público argumenta que este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz". “🔴La Fiscalía acusa a José María González, Kichi, de prevaricación y revelación de secretos por el desempeño que pudo tener un asesor de su partido en el Ayuntamiento gaditano



▪️Pide 18 años de inhabilitación y 18 meses de multa con una cuota de 20 euros



🎙️@MariaFrnandez8 |… pic.twitter.com/fyVXyyqFfN“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 7, 2026 Además, asegura que dicho acceso a esa información y documentación reservada con la gestión de la cosa pública por parte de un tercero ajeno a la Administración "fue llevada a cabo por orden e indicación directa" del alcalde, los dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados. En este sentido, la Fiscalía detalla una serie de expedientes a los que esta persona tuvo acceso.