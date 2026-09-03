Les concentracions en suport a Ceuta provoquen retrets entre partits i ONG
- Les ONG alerten de la «demonització» de la població migrant
- MÉS i PSOE acusen el PP d’apropar-se a l’extrema dreta
- Vox i Prohens defensen la mobilització en suport a Ceuta
Les concentracions celebrades aquest dimecres a diferents punts d’Espanya en suport a Ceuta, entre elles una a Palma, han provocat reaccions polítiques i entre les ONG de les Balears. El portaveu de la Coordinadora d’ONG de les Illes Balears, Mauricio Tejada, ha rebutjat participar en aquestes mobilitzacions perquè considera que ”converteixen la població migrant en una diana i objecte d’odi” i que estan vinculades a ”manipulacions polítiques”. L’entitat defensa que a Ceuta hi ha una crisi humanitària i critica que les concentracions no plantegin solucions ”des de la perspectiva dels drets humans”, sinó que ”pretenen culpar les persones migrades”. També alerta de la ”instrumentalització i demonització dels fluxos migratoris” i assegura que, darrere els fets de Ceuta, hi ha ”un càlcul geopolític”. Adverteix que ”darrere els crits que semblen innocents, hi ha comportaments racistes cada vegada més radicalitzats”.
Més i PSOE critiquen el PP
La portaveu de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, acusa el PP d’apropar-se als discursos de l’extrema dreta i reclama a Marga Prohens que expliqui ”per què va compartir lloc amb crits feixistes”. Ramon assenyala que Prohens ”no és responsable dels crits, però sí de no posar una frontera clara quan apareix el racisme i el feixisme”. El portaveu del PSOE, Marc Pons, considera que els insults contra el Govern varen demostrar que l’objectiu era ”desgastar el Govern més que estar preocupat per Ceuta”. Els socialistes denuncien també un ”doble discurs” dels populars per defensar la solidaritat amb Ceuta i, alhora, rebutjar l’acollida dels menors que puguin arribar de la ciutat autònoma. ”On és la solidaritat?”, qüestionen.
Vox i Prohens defensen la mobilització
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, defensa que ”era necessari que Espanya sencera s’aixequés” per defensar les fronteres i acusa Pedro Sánchez d’haver ”mentit a tots els espanyols”. Assegura que ”han entregat Ceuta i Melilla i el següent seran les Canàries” i que ”no queda altra que aixecar-se per defensar les nostres fronteres i el nostre país”. Sobre els crits de ”Pedro Sánchez, dimissió”, Vox afirma que ”la gent està tan enfadada que és una cosa que s’ha guanyat a pols”. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, també defensa la concentració i diu estar ”molt orgullosa” de la resposta ciutadana. Prohens assegura que va parlar amb ciutadans de Ceuta a la plaça de Cort i critica els ajuntaments que no s’hi varen sumar: ”Si altres haguessin fet aquest exercici d’empatia, no hi hauria hagut ajuntaments que haguessin preferit seguir les ordres del Govern d’Espanya i les consignes d’un partit polític”. Prohens insisteix que ”no és una crisi migratòria ni humanitària”, sinó ”un atac a la frontera de Ceuta i, per tant, un atac a Espanya”.