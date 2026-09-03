Una colonia de flamencos, en plena dehesa extremeña
- Las lagunas de La Albuera (Badajoz) acogen ya permanentemente a esta ave, típica de zonas costeras, gracias al agua acumulada
- La salinidad de sus aguas y sus crustáceos hacen que esta especie haya decidido establecerse en Extremadura
Ya no son sólo aves de paso. Ahora ya se han empadronado en Extremadura. Una colonia de flamencos está pasando ya su segundo verano consecutivo en tierras extremeñas. En concreto, en las lagunas de la localidad pacense de La Albuera.
Las reservas de agua acumuladas, gracias a las abundantes lluvias del pasado invierno, permiten que en pleno verano se pueda seguir viendo una bandada bien numerosa de estas aves allí. Son típicas de las zonas costeras, por lo que es una auténtica rareza que podamos encontrárnoslas en plena dehesa extremeña.
Los flamencos se caracterizan por tener una figura esbelta, con entre 80 centímetros y 1,40 metros de largo, con las patas y el cuello muy largos. Su pico está adaptado para buscar alimento entre el barro. Pero lo que los hace más peculiares es su color, ligeramente rosado. Son tradicionalmente señas de identidad de paraísos costeros
La verdad, es que siempre han hecho parada en las aguas de las lagunas de La Albuera (Badajoz). Lo sorprendente es que ahora hayan decidido establecerse aquí.
“Estamos en una estepa salina mediterránea, única en toda Extremadura“
Además de por el gran humedal que aún se conserva en esta época del año, el hecho por el que se han establecido aquí es por la salinidad de dichas aguas.
Macarena Serrano, Técnica de Turismo y Medio Ambiente, ha explicado que “estas aguas no son saladas, pero sí son salinas porque estamos en medio de una estepa salina mediterránea, que es única es toda la región de Extremadura”.
El flamenco busca las marismas, donde los fondos de aguas poco profundas y salinas le ofrecen el alimento que necesitan. Algo que, peculiarmente, también pueden localizar en las citadas lagunas. Macarena Serrano, Técnica de Turismo y Medio Ambiente, ha detallado que tienen “una especie de crustáceo, que es una alimentación rica para todas las aves que habitan aquí”.
Cerca de un centenar de flamencos
En realidad, los que se han establecido en La Albuera (Badajoz) son los polluelos de una bandada que ha criado en una laguna del entorno. Macarena Serrano, Técnica de Turismo y Medio Ambiente, ha informado de que “vienen de otras lagunas, principalmente, de Fuente de Piedra, en Málaga, por el anillamiento de las patas, lo hemos podido saber, pero han criado en una laguna cercana a ésta. Con lo cual los pollos se quedan aquí durante casi todo el año”.
Así, en este entorno se pueden apreciar ya cerca de un centenar de flamencos. Algo que, sin duda, es todo un atractivo turístico. “Veníamos a ver los flamencos y hemos tenido suerte porque hay bastantes”, “no lo sabía, me he sorprendido bastante”, han comentado algunos de los visitantes que se han acercado estos días por el humedal.
Los flamencos no están solos en este humedal, sin salida al mar. Por la ZEPA de Los Llanos (Badajoz) pasan más de 150 especies de aves cada año. Un lugar para sentarse y disfrutar de la biodiversidad de este territorio. “Puede venirte un buitre a beber, u otra especie de mamífero: un zorro, un lince”, ha asegurado un observador del entorno.
Así, este complejo Lagunar de La Albuera (Badajoz), que ocupa también los términos municipales de Entrín Bajo, Torre de Miguel Sesmero y Santa Marta de los Barros, todos de Badajoz, es ahora también ya un hábitat estable de una nutrida colonia de flamencos.
Eso sí, el mejor momento del día para acercarse a conocerlos es al amanecer y al anochecer. Es también cuando la luz del sol ofrece sus mejores tonos para inmortalizar la estampa en una fotografía.