Una colonia de flamencos, en plena dehesa extremeña

Ya no son sólo aves de paso. Ahora ya se han empadronado en Extremadura. Una colonia de flamencos está pasando ya su segundo verano consecutivo en tierras extremeñas. En concreto, en las lagunas de la localidad pacense de La Albuera.

Flamencos en la Laguna de La Albuera (Badajoz)

Las reservas de agua acumuladas, gracias a las abundantes lluvias del pasado invierno, permiten que en pleno verano se pueda seguir viendo una bandada bien numerosa de estas aves allí. Son típicas de las zonas costeras, por lo que es una auténtica rareza que podamos encontrárnoslas en plena dehesa extremeña.

Los flamencos se caracterizan por tener una figura esbelta, con entre 80 centímetros y 1,40 metros de largo, con las patas y el cuello muy largos. Su pico está adaptado para buscar alimento entre el barro. Pero lo que los hace más peculiares es su color, ligeramente rosado. Son tradicionalmente señas de identidad de paraísos costeros

La verdad, es que siempre han hecho parada en las aguas de las lagunas de La Albuera (Badajoz). Lo sorprendente es que ahora hayan decidido establecerse aquí.

“Estamos en una estepa salina mediterránea, única en toda Extremadura“

Además de por el gran humedal que aún se conserva en esta época del año, el hecho por el que se han establecido aquí es por la salinidad de dichas aguas.

Macarena Serrano, Técnica de Turismo y Medio Ambiente, ha explicado que “estas aguas no son saladas, pero sí son salinas porque estamos en medio de una estepa salina mediterránea, que es única es toda la región de Extremadura”.

El flamenco busca las marismas, donde los fondos de aguas poco profundas y salinas le ofrecen el alimento que necesitan. Algo que, peculiarmente, también pueden localizar en las citadas lagunas. Macarena Serrano, Técnica de Turismo y Medio Ambiente, ha detallado que tienen “una especie de crustáceo, que es una alimentación rica para todas las aves que habitan aquí”.