La cifra de víctimas de la dana se eleva a 232 tras incluir a una mujer que murió en Guadassuar por quedarse sin oxígeno
- La última víctima tenía insuficiencia respiratoria crónica y se quedó sin oxígeno al inundarse su casa y cortarse la luz
- La mujer falleció en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024
La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha elevado a 232 las víctimas por la catástrofe que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024. Incluye así una víctima más, una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.
La mujer fue rescatada por los bomberos y algunos vecinos sobre el mediodía del día siguiente al de la riada, el 30 de octubre, y fue trasladada hasta una residencia del mismo municipio, donde pudo ser reanimada. Después fue evacuada en ambulancia hasta el Hospital de La Ribera, donde falleció finalmente el 6 de noviembre, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
"Relación de causalidad"
El auto, notificado este jueves a las partes, recoge un informe forense según el cual la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica que necesitaba provocada por la dana actuó "como un factor desencadenante de la descompensación respiratoria aguda que motivó el ingreso hospitalario" de la mujer.
La magistrada concluye que existe una "relación de causalidad", derivada de esa interrupción del suministro de oxígeno, que conlleva "ineludiblemente" a incluir a esta fallecida como víctima de la dana "objeto de la investigación en las presentes diligencias previas".
La resolución no es firme y puede ser recurrida en reforma y/o apelación.