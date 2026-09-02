Un tribunal de Ávila investigará el incendio de Burgohondo por posibles delitos ambientales

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal de Burgohondo de este verano, uno de los más graves de la historia de España, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

La Guardia Civil anunció al poco de declararse el incendio que había detenido a una persona e investigaba a otra por haber utilizado maquinaria pesada en una zona prohibida en plena ola de calor. Uno es el propietario de la máquina y otro el operario de la misma.

"Podrían ser responsables los dos. El operario, en el caso de que tenga conocimiento de que no podía hacerlo, por mucho que la orden de tu jefe sea esa, está por encima la orden de la administración de que no puedes realizar esos trabajos", explicaba a RTVE Castilla y León en agosto la fiscal delegada de Medio Ambiente e Incendios Forestales en la comunidad, María del Carmen Barberán.

Podrían enfrentarse a penas de entre 5 y 10 años en caso de imprudencia si se prueba su responsabilidad en los hechos.

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