La Guardia Civil investiga una agresión homófoba en las fiestas de El Astillero

La Guardia Civil investiga una presunta agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado en las fiestas de San Tiburcio, en el municipio de El Astillero. La víctima ha presentado una denuncia después de haber sido atendido en el Hospital Marqués de Valdecilla.

Según su propio relato, se encontraba con una amiga cuando un grupo de alrededor de una docena de jóvenes comenzó a increparle con insultos homófobos. “Empezaron todos estos chavales a gritar ‘maricón’ y otro tipo de insultos en la línea”, explica Erix en una entrevista concedida a TVE.

La situación, siempre según su versión, fue a más. Varios integrantes del grupo se acercaron hasta él y se produjo un enfrentamiento. “Vinieron cuatro a darme un par de puñetazos, yo los empujé y uno del grupo me roció con un spray de pimienta”, relata Erix.

Tras lo ocurrido, tuvo que recibir asistencia sanitaria. Primero en el centro de salud de Astillero, y posteriormente en Valdecilla. Allí comprobaron que no había sufrido daños en la visión como consecuencia del spray.

Erix durante una entrevista con TVE RTVE Cantabria

Ha presentado una denuncia y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar a los presuntos agresores. Una de las dificultades con las que se encuentra la investigación es que en el lugar donde ocurrieron los hechos no hay cámaras de seguridad que hayan podido registrar lo sucedido.

El Ayuntamiento de Astillero y la comisión de fiestas de San Tiburcio han difundido en redes sociales un comunicado en el que han condenado los hechos y han pedido colaboración para tratar de localizar a personas que pudieran haber presenciado lo ocurrido. “Si cualquiera en esas horas ha podido ver algo, oír algo, que se ponga en contacto con nosotros para poder intentar saber quién ha sido el responsable de todo esto”, ha señalado una integrante de la comisión.