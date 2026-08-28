La riada que acabó en copla: hoy libro y documental

Las fuertes lluvias del pasado lunes provocaron 12 víctimas en toda la provincia de Toledo, 5 de ellas en el municipio de Polán. Tres de ellas menores de edad. La riada sorprendió a los vecinos en medio de la tarde, a muchos de ellos trabajando en el campo, con lo que no tuvieron tiempo de reacción. No hubo ninguna señal de alerta, ni siquiera llovió con gran intensidad. Las lluvia descargó en la zona de Noez e inundó la localidad en cuestión de minutos. También se llevó por delante varias casas y causó graves daños en varias infraestructuras, se estima que por valor de 500.000 pesetas. Así habríamos escrito la crónica el día después de aquella fatídica fecha: 30 de agosto de 1926.

En ese momento, para más datos, el Ayuntamiento de Polán contaba con un prespuesto de 50.000 pesetas, con lo que la catástrofe --que algunos medios de la época la cifraron en 1 millón de pesetas-- multiplicó al menos por 10 la Hacienda municipal. "Fue todo a las carreras, fue todo muy rápido. Los vecinos hablan que en Polán no llovió mucho, no fue pa' tanto", dice el codirector del documental y escritor del libro, David López-Rey, adaptando la expresión a léxico popular de la zona. "Hubo una mujer que me comentó que vinieron de Noez avisando a caballo, pero la verdad es que lo consideré poco creíble".

El viaje al pasado de dos polanecos David es meteorólogo de profesión --es el 'hombre del tiempo' en el Canal de Extremadura-- y polaneco de nacimiento. Es el escritor del libro 'La riada. Polán, 30 de agosto de 1926', que recoge los testimonios, documentos y relatos de la época que han servido de cimientos al documental, '1926: Una copla y una riada', grabado junto a Jorge de Paz, natural también de Polán. Es el homenaje que le han dedicado a la memoria de los vecinos fallecidos en aquella terrible catástrofe natural. “Es la catástrofe natural más importante de la provincia de Toledo de todo el siglo XX“ David López-Rey, codirector y meteorólogo "Están documentados otros 7 muertos más en la provincia de Toledo por impacto de rayo y otra docena de pueblos afectados", asegura David. Tormentas como aquella tenían dos mecanismos mortales en la España de aquellos años: los ahogamientos y las fulguraciones. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente trabajaba en el campo, lo que salvó a muchos --en el caso de Polán-- de morir arrastrados por el lodo, pero condenó a muchos otros a morir electrocutados. "Estoy convencido de que la riada de Polán es la catástrofe natural más importante de la provincia de Toledo de todo el siglo XX, hasta las danas del año 2021 y 2023". Portada del diario 'Castellanos' de 31 de agosto de 1926 Castellanos

La canción que rompía el silencio de Polán Durante mucho tiempo se instauró el silencio entre los vecinos del municipio para evitar que las familias de las víctimas recordasen la tragedia. Han tenido que pasar tres generaciones para que los nietos de los damnificados puedan hablar de ello. No queda vivo nadie de aquella época en Polán. La historia ha llegado a manos de David y Jorge por tres vías, principalmente: los pocos documentos oficiales que se conservan, las publicaciones en los periódicos --en los diarios nacionales la noticia fue eclipsada por un accidente de tren que provocó una treintena de víctimas, un desprendimiento en las vías de la línea férrea que unía Barcelona y Tarragona-- y, sobre todo, la tradición oral. El relato ha pasado de boca de los afectados a oídos de sus hijos, y así se ha deslizado suavemente en el tiempo hasta llegar a las manos de estos dos polanecos. “La copla tiene un valor muy importante porque permite tener testimonio de que existe, para que no se pierda“ Jorge de Paz, codirector y guionista "Hemos recopilado los testimonios de 5 vecinos para el documental en honor a las 5 víctimas mortales de la riada", revela Jorde de Paz, guionista también del montaje. "Lo grabamos en septiembre del año pasado para replicar ese clima, esa luz que había ese 30 de agosto de 1926". Ese ha sido el nivel de mimo y detalle que los dos realizadores le han dedicado a su creación audiovisual. Pero hay algo más que es clave para la comprensión de la obra: la elección de la música no ha sido ni baladí --de hecho lo sería si nos acogiéramos a la segunda acepción de la RAE-- ni mucho menos aleatoria, sino más bien el hilo conductor de la narración. "Parte de una copla compuesta originalmente en 1926 por un hombre que se llamaba Julián El Arregla'o", la voz de Jorge suena pesarosa en este punto. "Es un hombre que compuso esta copla como consuelo por la muerte de sus vecinos y que se cantaba por las calles de Polán". "El día 30 de agosto, ¡que día tan señalado! Ha venido una tormenta que a Polán le ha arruinado", es la frase con la que empieza la canción y con la que, además, arranca el documental de Jorge y David. "A través de esta copla iniciamos el documental y creemos que tiene un valor muy importante porque permite tener un testimonio de que esta copla existe, para que no se pierda", comenta Jorge. La grabación ha sido posible gracias a la colaboración de la Banda Municipal de Polán, que también han realizado arreglos a la pieza original. Las voces las han puesto dos vecinas del municipio.