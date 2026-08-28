La riada que acabó en copla: hoy libro y documental
- '1926: Una copla y una riada' se presenta el domingo en el Teatro Municipal de Polán
- Narra el trágico suceso que acabó con la vida de cinco vecinos hace un siglo
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Las fuertes lluvias del pasado lunes provocaron 12 víctimas en toda la provincia de Toledo, 5 de ellas en el municipio de Polán. Tres de ellas menores de edad. La riada sorprendió a los vecinos en medio de la tarde, a muchos de ellos trabajando en el campo, con lo que no tuvieron tiempo de reacción. No hubo ninguna señal de alerta, ni siquiera llovió con gran intensidad. Las lluvia descargó en la zona de Noez e inundó la localidad en cuestión de minutos. También se llevó por delante varias casas y causó graves daños en varias infraestructuras, se estima que por valor de 500.000 pesetas. Así habríamos escrito la crónica el día después de aquella fatídica fecha: 30 de agosto de 1926.
En ese momento, para más datos, el Ayuntamiento de Polán contaba con un prespuesto de 50.000 pesetas, con lo que la catástrofe --que algunos medios de la época la cifraron en 1 millón de pesetas-- multiplicó al menos por 10 la Hacienda municipal. "Fue todo a las carreras, fue todo muy rápido. Los vecinos hablan que en Polán no llovió mucho, no fue pa' tanto", dice el codirector del documental y escritor del libro, David López-Rey, adaptando la expresión a léxico popular de la zona. "Hubo una mujer que me comentó que vinieron de Noez avisando a caballo, pero la verdad es que lo consideré poco creíble".
El viaje al pasado de dos polanecos
David es meteorólogo de profesión --es el 'hombre del tiempo' en el Canal de Extremadura-- y polaneco de nacimiento. Es el escritor del libro 'La riada. Polán, 30 de agosto de 1926', que recoge los testimonios, documentos y relatos de la época que han servido de cimientos al documental, '1926: Una copla y una riada', grabado junto a Jorge de Paz, natural también de Polán. Es el homenaje que le han dedicado a la memoria de los vecinos fallecidos en aquella terrible catástrofe natural.
“Es la catástrofe natural más importante de la provincia de Toledo de todo el siglo XX“
"Están documentados otros 7 muertos más en la provincia de Toledo por impacto de rayo y otra docena de pueblos afectados", asegura David. Tormentas como aquella tenían dos mecanismos mortales en la España de aquellos años: los ahogamientos y las fulguraciones. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente trabajaba en el campo, lo que salvó a muchos --en el caso de Polán-- de morir arrastrados por el lodo, pero condenó a muchos otros a morir electrocutados. "Estoy convencido de que la riada de Polán es la catástrofe natural más importante de la provincia de Toledo de todo el siglo XX, hasta las danas del año 2021 y 2023".
La canción que rompía el silencio de Polán
Durante mucho tiempo se instauró el silencio entre los vecinos del municipio para evitar que las familias de las víctimas recordasen la tragedia. Han tenido que pasar tres generaciones para que los nietos de los damnificados puedan hablar de ello. No queda vivo nadie de aquella época en Polán. La historia ha llegado a manos de David y Jorge por tres vías, principalmente: los pocos documentos oficiales que se conservan, las publicaciones en los periódicos --en los diarios nacionales la noticia fue eclipsada por un accidente de tren que provocó una treintena de víctimas, un desprendimiento en las vías de la línea férrea que unía Barcelona y Tarragona-- y, sobre todo, la tradición oral. El relato ha pasado de boca de los afectados a oídos de sus hijos, y así se ha deslizado suavemente en el tiempo hasta llegar a las manos de estos dos polanecos.
“La copla tiene un valor muy importante porque permite tener testimonio de que existe, para que no se pierda“
"Hemos recopilado los testimonios de 5 vecinos para el documental en honor a las 5 víctimas mortales de la riada", revela Jorde de Paz, guionista también del montaje. "Lo grabamos en septiembre del año pasado para replicar ese clima, esa luz que había ese 30 de agosto de 1926". Ese ha sido el nivel de mimo y detalle que los dos realizadores le han dedicado a su creación audiovisual. Pero hay algo más que es clave para la comprensión de la obra: la elección de la música no ha sido ni baladí --de hecho lo sería si nos acogiéramos a la segunda acepción de la RAE-- ni mucho menos aleatoria, sino más bien el hilo conductor de la narración.
"Parte de una copla compuesta originalmente en 1926 por un hombre que se llamaba Julián El Arregla'o", la voz de Jorge suena pesarosa en este punto. "Es un hombre que compuso esta copla como consuelo por la muerte de sus vecinos y que se cantaba por las calles de Polán".
"El día 30 de agosto, ¡que día tan señalado! Ha venido una tormenta que a Polán le ha arruinado", es la frase con la que empieza la canción y con la que, además, arranca el documental de Jorge y David. "A través de esta copla iniciamos el documental y creemos que tiene un valor muy importante porque permite tener un testimonio de que esta copla existe, para que no se pierda", comenta Jorge. La grabación ha sido posible gracias a la colaboración de la Banda Municipal de Polán, que también han realizado arreglos a la pieza original. Las voces las han puesto dos vecinas del municipio.
Anécdotas y supersticiones
Muchos de los vecinos se encontraban segando en el campo en el momento de la riada, con lo que no se dieron cuenta de lo sucedido hasta que intentaron volver a sus hogares. Eso hizo que las manos, la ayuda disponible en aquel momento fuera del todo insuficiente. Ni siquiera hubo tiempo de tañer las campanas. En el pueblo se encontraban sobre todo mujeres y niños, los que eran demasiado pequeños para acompañar a sus padres a las labores del campo. La prensa local recogió el hallazgo del cadáver de una de las 5 víctimas, Felicia García, en una isleta frente al Tajo varios días después. Sus restos reposan en el cementerio municipal de la localidad. "Si esto llega a pasar a las 9 o las 10 de la noche a lo mejor yo no estaría aquí, porque uno de los que volvieron del campo fue mi abuelo", asegura David.
Entre las diferentes curiosidad, los directores relatan muchas relacionadas con las creencias y supersticiones de las gentes de aquel momento. Jorge nos cuenta: "Hay uno de los mitos que dice que había una virgencita en una de las casas cerca del arroyo y que gracias a ella la casa no se inundó ni entró el agua", destaca con cierta incredulidad. "La realidad es que la casa tenía dos escalones y por eso no entró el agua". Es cuando David narra una de las anécdotas más curiosas, relacionada con la boda de dos hermanos que tuvo lugar un par de semanas antes. Cada uno se casó con su respectivas parejas: un hermano con una mujer y la hermana con un hombre. "Nos contaba una nieta suya que sus propios abuelos ya les advirtieron en aquel momento de la mala suerte que traía casarse en el mismo día", dice con una media sonrisa pícara en la boca. "Fueron, tanto unos como otros, las dos familias más damnificadas por la riada". Por increíbles que suenen, las supersticiones a veces pueden tener concordancia con la realidad. Es difícil imaginarse el grado de pesar sobre las conciencias de los contrayentes al ser alcanzados, no por ya por el torrente, sino por la maldición familiar.
El libro escrito por David saldrá a la venta la víspera del centenario de la catástrofe, el sábado 29 de agosto. Al día siguiente tendrá lugar la primera proyección del documental, de 45 minutos de duración, en el Teatro Municipal 'Pilar Diego' de Polán. Para acceder será necesario poseer una de las entradas gratuitas que el Ayuntamiento de la localidad ha puesto en circulación. No será posible verlo en plataformas, al menos de momento, porque la intención de los creadores es presentarlo en festivales antes de que se publique definitivamente en Internet.