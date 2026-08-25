Mute, el festival riojano de teatro gestual y visual, regresa con propuestas más allá de Logroño
- El certamen se extiende a 10 municipios para descentralizar el acceso cultural
- Las actuaciones fuera de Logroño serán gratuitas y en la ciudad tendrán un coste de 10 euros.
Encuentros con tapas entre el público y los artistas, dos talleres formativos y la presencia de espectáculos fuera de Logroño son algunas de las novedades que trae la nueva edición de Mute, el festival de referencia en La Rioja de teatro gestual y visual que cuenta con tres años de trayectoria. Este año ha apostado por elevar el nivel de la programación con la participación de compañías nacionales e internacionales.
Mute nace de la necesidad de mostrarse y de compartir representaciones descubiertas en otras muestras y festivales. Este año el menú cultural está compuesto principalmente de danza, circo, títeres, clown, música y performances de dibujo en directo con arena.
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Espacios interpretativos
Entre los platos fuertes se encuentran las localizaciones donde se interpretarán las obras, que añaden un extra de poesía al espectáculo original. Entre ellos la plaza del Castillo de Sajazarra, la plaza de España en San Andrés de Lumbreras de Cameros, el monasterio de Santa María la Real en Nájera, la plaza Mayor de San Vicente de Sonsierra, Enciso y Anguiano, la plaza de la Constitución de Herramélluri o la Plaza Nueva de la Unión en Clavijo.
En Logroño habitará diferentes espacios escénicos como el Teatro Bretón, el auditorio del ayuntamiento, el patio de la biblioteca de La Rioja, el Círculo logroñés y la sala Gonzalo de Berceo.
Talleres formativos y Vermú cultural
Esta edición, que tendrá lugar del 26 de agosto al 6 de septiembre, cuenta con dos propuestas formativas dirigidas a creadores, actores, aficionados y profesionales de otras disciplinas. Busca así acercar la técnica teatral a personas que no se encuentran en el círculo artístico convencional. Para Fernando Moreno, director del Perro Azul y creador del certamen, el festival crea un espacio de cultura y sinergias entre el público y los artistas.
Vermute es una cita paralela a las interpretaciones que pretende tender puentes entre ambos mundos. Un encuentro con pinchos en el que poder hablar de cultura y que dará la oportunidad de conocer de cerca cómo funciona una compañía teatral.
Aunque el festival está dirigido a todos los públicos se recomienda consultar la calificación por edades de cada propuesta escénica, ya que por ejemplo, hay representaciones con títeres que son solo aptas para adultos. El director anima a que ciudadanos y visitantes participen del festival. Por eso invita a los espectadores a explorar la página web https://mutefestival.com/ para descubrir detalles sobre la programación, las compañías ,los lugares y escoger el espectáculo que más se adapte a nuestros gustos.