Mute, el festival riojano de teatro gestual y visual, regresa con propuestas más allá de Logroño

Encuentros con tapas entre el público y los artistas, dos talleres formativos y la presencia de espectáculos fuera de Logroño son algunas de las novedades que trae la nueva edición de Mute, el festival de referencia en La Rioja de teatro gestual y visual que cuenta con tres años de trayectoria. Este año ha apostado por elevar el nivel de la programación con la participación de compañías nacionales e internacionales.

Mute nace de la necesidad de mostrarse y de compartir representaciones descubiertas en otras muestras y festivales. Este año el menú cultural está compuesto principalmente de danza, circo, títeres, clown, música y performances de dibujo en directo con arena.

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Espacios interpretativos Entre los platos fuertes se encuentran las localizaciones donde se interpretarán las obras, que añaden un extra de poesía al espectáculo original. Entre ellos la plaza del Castillo de Sajazarra, la plaza de España en San Andrés de Lumbreras de Cameros, el monasterio de Santa María la Real en Nájera, la plaza Mayor de San Vicente de Sonsierra, Enciso y Anguiano, la plaza de la Constitución de Herramélluri o la Plaza Nueva de la Unión en Clavijo. En Logroño habitará diferentes espacios escénicos como el Teatro Bretón, el auditorio del ayuntamiento, el patio de la biblioteca de La Rioja, el Círculo logroñés y la sala Gonzalo de Berceo. 05.12 min En escena - Mute. I Festival de Teatro Gestual de La Rioja