El Teatro Pobre cumple 50 años de historia como teatro aficionados bajo las órdenes de un profesor de la Laboral

Subir a un escenario y superar la vergüenza, memorizar e interpretar un texto y trabajar en equipo. Son competencias que también se puede aprender desde las aulas. El teatro aficionado tiene algo que engancha. Que se lo pregunten a los cientos de alumnos y profesores de una compañía que ha hecho de la pobreza, virtud. Porque ese es su nombre.

Un teatro que nació en las aulas del IES la Laboral El Teatro Pobre la Laboral, se fundó hace 50 años. Sus actores surgen de las aulas y aunque acaben su etapa formativa, muchos siguen vinculados a esta compañía hasta la actualidad. Y siempre ha tenido al mismo director, el docente Fernando Gil Torner que también puede presumir de ser un cazatalentos. Bajo sus órdenes ha descubierto a grandes actores como Javier Cámara. Eso sí nos confiesa que en sus inicios, el de Albelda era muy tímido. Él ha sido uno de los miembros con más proyección aunque para Gil Torner todos sus pupilos, dice, son importantes. “Javier era muy tímido, en sus comienzos y primeras obras en el Teatro Pobre “ Hoy, Javier Cámara es un referente de la interpretación, con dos Goya en su trayectoria, la máxima distinción del cine español. Y parte de su éxito se debe a sus inicios en este teatro aficionado. Aquí aprendió a interpretar, a expresarse mejor y a trabajar en equipo. De hecho, en la entrega del primer 'cabezón' en 2014, Cámara tuvo una dedicatoria especial para los que descubrieron sus dotes actorales.