El Teatro Pobre cumple 50 años de historia como teatro aficionados bajo las órdenes de un profesor de la Laboral
- El Teatro Pobre surgió en el Instituto de secundaria la Laboral de Logroño hace cinco décadas. Sus actores salieron de las aulas y muchos siguen vinculados al grupo.
- El director, Fernando Gil Torner, puede presumir de ser un cazatalentos. Fue el primero en descubrir que Javier Cámara había nacido para interpretar.
Subir a un escenario y superar la vergüenza, memorizar e interpretar un texto y trabajar en equipo. Son competencias que también se puede aprender desde las aulas. El teatro aficionado tiene algo que engancha. Que se lo pregunten a los cientos de alumnos y profesores de una compañía que ha hecho de la pobreza, virtud. Porque ese es su nombre.
Un teatro que nació en las aulas del IES la Laboral
El Teatro Pobre la Laboral, se fundó hace 50 años. Sus actores surgen de las aulas y aunque acaben su etapa formativa, muchos siguen vinculados a esta compañía hasta la actualidad. Y siempre ha tenido al mismo director, el docente Fernando Gil Torner que también puede presumir de ser un cazatalentos. Bajo sus órdenes ha descubierto a grandes actores como Javier Cámara. Eso sí nos confiesa que en sus inicios, el de Albelda era muy tímido. Él ha sido uno de los miembros con más proyección aunque para Gil Torner todos sus pupilos, dice, son importantes.
“Javier era muy tímido, en sus comienzos y primeras obras en el Teatro Pobre “
Hoy, Javier Cámara es un referente de la interpretación, con dos Goya en su trayectoria, la máxima distinción del cine español. Y parte de su éxito se debe a sus inicios en este teatro aficionado. Aquí aprendió a interpretar, a expresarse mejor y a trabajar en equipo. De hecho, en la entrega del primer 'cabezón' en 2014, Cámara tuvo una dedicatoria especial para los que descubrieron sus dotes actorales.
Gil Torner, alma mater y descubridor de talentos
Fernando Gil Torner, es el fundador, director y alma mater de la compañía y quien descubrió al actor. Así que estos días, muchos de los actores y actrices que han estado bajo sus órdenes hayan querido homenajearla. Los actuales y los que a lo largo del tiempo han pasado por sus clases. Javier Cámara ha hecho carrera en la interpretación y es el actor riojano más popular. Por eso no ha querido faltar al estreno de la función de 'La Venganza de Don Mendo'. Una obra clásica escrita por Pedro Muñoz Seca en 1918. Con Don Mendo han querido celebrar sus cinco décadas sobre las tablas.
En unos días terminarán los ensayos y echarán el telón durante los meses de verano. Un merecido descanso para tomar impulso y comenzar en septiembre con la nueva programación.