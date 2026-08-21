El incendio forestal que afecta a la comarca de Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, evoluciona favorablemente y permite el regreso de varios vecinos a sus casas, el desconfinamiento de algunas alquerías y el restablecimiento del suministro eléctrico en todos los municipios.

Así lo ha anunciado a las doce de la medianoche de este viernes el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión del Cecopi, donde han rebajado las hectáreas quemadas de 4.800 a 4.250, una vez la ausencia de humo ha permitido un cálculo más preciso.

El cambio en las condiciones climáticas ha permitido atacar el fuego, aunque se mantiene la situación operativa 2 del plan Infocaex y 163 efectivos siguen trabajando sobre el terreno.

“El fuego de Las Hurdes evoluciona de forma favorable con retorno de vecinos a sus casas y alquerías desconfinadas



El suministro eléctrico se ha restablecido en todos los municipios y el cálculo de las hectáreas calcinadas baja de 4.800 a 4.250https://t.co/YlHn7wHeFd pic.twitter.com/bjh7G1WZJN“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 20, 2026

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