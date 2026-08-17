Bélgica se enfrenta al peor incendio de su historia con llamas que amenazan con llegar a Alemania

Bélgica sigue haciendo frente al mayor incendio registrado en el país en la zona de los Altos Fens —Hautes Fagnes en francés— que hasta el domingo ha quemado 3.000 hectáreas de tierra. Unos 500 bomberos belgas, alemanes y luxemburgueses tratan de apagar las llamas que amenazan ahora con llegar a Alemania. Aunque las autoridades han asegurado que han contenido el fuego parcialmente, el riesgo persiste.

El incendio comenzó el viernes en los Altos Fens, una reserva natural en el este del país en la que abundan brezales, turberas y bosques, donde el ejército y los agricultores colaboran con las fuerzas de seguridad. Bélgica ha solicitado refuerzos de emergencia a la Unión Europea, que ha enviado tres helicópteros y dos aviones cisterna.

Este lunes ha comenzado a llover en la región, una ayuda de gran importancia para los bomberos. La agencia meteorológica belga IRM —Instituto Real Meteorológico de Bélgica— prevé que las precipitaciones continúen hasta el martes y que las temperaturas desciendan hasta los 19 o 20 grados y amenicen la ola de calor que vivía el país.

Área calcinada en los Altos Fanes, zona afectada por el incendio de Bélgica que ha calcinado 3.000 hectáreas LAURENT CAVENATI

"Esto lo cambiará todo, además del agua de la lluvia, habrá un incremento de los niveles de humedad", ha explicado el capitán del cuerpo de bomberos Olivier Guist.

Las autoridades locales han evacuado a unas 600 personas en las comunas de Butgenbach y Waimes y les han advertido que no deben volver a sus hogares. Al mismo tiempo, los fiscales locales han iniciado una investigación para averiguar la causa del incendio.

En Alemania, país vecino, la ciudad de Monschau, muy cercana a la frontera con Bélgica, ha pedido a sus vecinos que abandonen la región. Aunque no esperaban que el fuego entrase en el país sí que preveían una gran cantidad de humo.