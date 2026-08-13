Monfragüe, con el 98% de ocultación, el mejor enclave para el eclipse de Extremadura.

Un horizonte privilegiado para mirar al cielo Uno de los mejores cielos de España, el del Parque Nacional de Monfragüe, una meca para el turismo ornitológico que lo es también para la contemplación del firmamento. En un paraje con un horizonte prácticamente libre de obstáculos, en el Observatorio Astronómico de Torrejón el Rubio se pudo seguir con claridad cómo la luna iba cubriendo progresivamente el sol. Llegó a hacerlo en un 98 %, la máxima ocultación de toda Extremadura. Sus condiciones privilegiadas convirtieron el lugar en punto de encuentro para aficionados a la astronomía, familias, vecinos y numerosos veraneantes que no quisieron perderse esta cita excepcional. “Es donde mejor se ha visto el eclipse de toda Extremadura“ Carlos Manchado. Director Observatorio Astronómico El Director del Observatorio de Torrejón el Rubio, Carlos Manchado, explica que hasta 350 personas se ha puesto en contacto para tratar de ver eclipse en este enclave. “Si están por la zona y no han podido ir más hacia el norte se han quedado aquí, que es donde mejor se ve de toda Extremadura”, explica.

Primer eclipse para los jóvenes Para muchos de los asistentes era la primera oportunidad de contemplar un acontecimiento de estas características. Entre ellos, un grupo de adolescentes que seguía con curiosidad cómo la luna iba ganando terreno al sol. “Está curioso cómo se va tapando, aunque creía que se iba a oscurecer más", explicaba Diego. “Pensaba que iba a oscurecerse más pero ha merecido la pena“ Diego Pese a que esperaba una oscuridad mayor, aseguraba que "ha merecido la pena". Manel y Mark son de Barcelona pero han venido a Monfragüe por sus parejas, que tienen familia en la zona . "Hemos venido por amor a nuestra parejas y a la naturaleza", puntualizan, "nos hemos bajado un tres por ciento de ocultación porque allí se oscurecía al 100 por cien". Contemplar el eclipse abierto y acompañados por expertos permitió acercarse también a un ámbito todavía desconocido para muchos. Una oportunidad para despertar la curiosidad por el firmamento y comprender mejor qué sucede cuando el sol, la luna y la tierra quedan alineados, como ha ocurrido este mes de agosto. “Llevamos tiempo estudiando cómo iba a ser“ Alma y Sofía Alma y Sofía, dos niñas que pasan el verano en el pueblo comentaban que habían acudido con "mucha ilusión". La experiencia, contaban, había sido "impresionante", no solo por la espectacularidad del eclipse, sino por la oportunidad de acercarse a "ese espacio que desconocemos". La curiosidad les había llevado incluso a informarse previamente sobre cómo iba a desarrollarse el eclipse porque, decían, "lo querían saber todo". Otros llegaban con experiencia previa. Javier ya había presenciado el eclipse de 1999, que tuvo una ocultación del 77%. Pero el de Monfragüe, añade "ha superado mis expectativas". En la misma línea comenta lo vivido una pareja que veranea por la zona .Ella calificaba la experiencia de "espectacular". A medida que avanzaba el eclipse, todas las miradas apuntaban al horizonte. La luna iba ganando terreno hasta cubrir casi por completo el sol y la luminosidad descendía progresivamente, alterando durante unos minutos el paisaje habitual.

Un eclipse que también se pudo escuchar La jornada tuvo además un importante componente de accesibilidad. Quienes no podían seguir visualmente el avance de la Luna también tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia. Un dispositivo permitió transformar las variaciones de luz provocadas por el eclipse en sonido, haciendo posible que las personas con problemas de visión pudieran acercarse a este fenómeno astronómico. “No veo muy bien porque tengo discapacidad. Tengo 95 años“ Consuelo, vecina de Plasencia Entre quienes participaron en la actividad Consuelo, vienen de Plasencia . "No veo muy bien porque tengo discapacidad. Tengo 95 años", explica. A pesar de sus poroblemas de visión no ha querido perderse el eclipse. Se ha puesto las gafas pero el sonido es el que la ha ayudado a sentir la evolución de la oscuridad.