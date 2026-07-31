Sánchez defensa al delegat del Govern per la seva gestió dels incidents de la manifestació
- També lamenta les imatges al final de la manifestació
- A la trobada amb Prohens, la presidenta va insistir en la pressió immigratòria que reben les illes
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, i el president del Govern, Pedro Sánchez, s'han reunit aquest dijous en el Consolat del Mar de Palma. Sánchez s'ha referit a la crisi de l'habitatge, una reivindicació transversal a la manifestació de diumenge passat a Palma, a què s'ha referit. El president del Govern insisteix a les comunitats que limitin el preu del lloguer d'habitatges. El president ha donat suport al delegat del Govern, després dels incidents registrats. Per Prohens la reunió a Consolat amb el president es va tancar amb pocs avenços.
Sánchez reconeix que a les destinacions turístiques l'accés a l'habitatge es fa difícil. També lamenta les imatges al final de la manifestació i dóna suport al delegat del Govern, de qui es demana la dimissió.
A la trobada amb Prohens la presidenta va insistir en la pressió immigratòria que reben les illes.
Cogestió dels aeroports
Prohens ha anunciat que hi haurà converses per a una futura cogestió dels aeroports. "Sortim sense avenços i sense novetats", explica Prohens, tot i que reconeix que Sánchez ha mostrat predisposició per continuar conversant i avançar en la firma de convenis com els de carreteres o trens.