Els hotelers fan un balanç positiu de la temporada
- Els hotelers es mostren satisfets amb la meitat d'aquesta temporada.
- Per a l'agost tenen menys reserves que altres anys, però esperen que les de darrera hora ajuden a donar l'últim impuls
S'acosten els dies més intens de la campanya turística d'estiu. A no res d'agost, els hotelers fan un balanç positiu de la primera meitat d'aquesta temporada.
"La duració en molts casos s'han vist retallades, el que provoca que hi hagi més rotació i un volum més elevat de turistes per a les mateixes pernoctacions", explica María José Aguiló, de la Federació Hotelera. Aguiló també assegura tenir un turista més "experiencial" i que visita l'illa més d'un cop a l'any per diferents motius.
Menys reserves per a l'agost
Tot i que reconeixen que per a l'agost tenen menys reserves que altres anys, esperen que les de darrera hora ajuden a donar l'últim impuls. "Confiem que la feina que s'està fent i la tendència a reservar a l'últim minut ajudin a tenir una temporada turística molt similar a la de l'any anterior", afegeix Aguiló.
Mentrestant els turistes continuen gaudint de l'illa. Amb una estança mitjana de menys dies, els turistes gaudeixen de les illes amb activitats habituals i amb algunes més noves.
S'haurà d'esperar fins a finals d'agost per a conèixer el balanç total de la temporada turística.