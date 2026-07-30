Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto por violencia sexual cuando eran menores de edad

Cuatro mujeres han acusado al actor y músico estadounidense Jared Leto (Dallas Buyers Club, Tron: Ares) por violencia sexual cuando eran menores, como afirman en un documental de la BBC en el que participan diez mujeres, nueve de las cuales han relatado públicamente por primera vez sus experiencias con el intérprete, según informa el medio británico.

De acuerdo con la investigación de la cadena británica, cuatro de las mujeres denuncian en el documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood delitos de carácter sexual entre 2002 y 2016. Una de ellas asegura que fue agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra afirma que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el actor cuando tenía 17 años en California, donde la edad de consentimiento es de 18 años, por lo que, según la BBC, los hechos descritos podrían constituir un supuesto de violación estatutaria. La mujer asegura además que Leto restó importancia a esa circunstancia durante una conversación.

La cuarta denunciante afirma que el actor la manipuló cuando tenía 16 años y que abusó de su condición de celebridad al realizarle reiteradas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito. Según su testimonio, en al menos una ocasión le sugirió mantener relaciones sexuales. Posteriormente, recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar de su relación con el actor, documento al que la BBC asegura haber tenido acceso y que la mujer decidió no firmar.

El actor niega las acusaciones Jared Leto negó este miércoles las acusaciones de agresión sexual hacia cuatro mujeres que alegaron haber sufrido abusos por parte del cantante y actor cuando eran adolescentes en ese documental de la BBC. "Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", ha asegurado el intérprete de 30 Seconds to Mars en un comunicado enviado a la revista estadounidense People.