Raquel Gu, Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos 2026

Raquel García Ulldemolins (Barcelona, 1972) ha sido galardonada con el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, correspondiente al año 2026. Este galardón está convocado por la Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General (FGUA), impulsado por el Ministerio de Cultura y cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El premio está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha decidido otorgar el Premio a Raquel Gu en reconocimiento a una obra en la que “el humor gráfico contemporáneo no solo se nutre de la gran política institucional, sino de la agudeza con la que se examina el día a día, la ciencia, el feminismo y las relaciones humanas”. Asimismo, el jurado ha destacado que concederle este galardón “es premiar la frescura, la pluralidad y una forma de hacer humor que es tan tierna como mordaz, consolidando la renovación generacional del humor gráfico iberoamericano”.

El jurado también ha puesto en valor el “trazo empático, directo y reconocible” de los dibujos de la premiada y el “equilibrio perfecto” que logra en sus viñetas, que son “estéticamente amables, pero intelectualmente afiladas”. Finalmente, ha subrayado “su versatilidad de formatos y lenguajes”, ya que no se limita a la prensa tradicional, sino que su obra abarca “desde la tira cómica en prensa, ilustración infantil, la divulgación científica o la novela gráfica”; y sus personajes denotan “la preocupación de la autora por reflejar la diversidad: de cuerpos, de edades, de orígenes…”.

Revista 'Iguales y Diferentes' (Noviembre 2022)