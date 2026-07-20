El Weird Market de animaciÃ³n y videojuegos se integrarÃ¡ en el Festival de Stiges en su 18Âª ediciÃ³n

La 18º edición de Weird Market se celebrará el 16 de octubre dentro del marco del 59º Festival de Sitges.

Este año el mercado de animación, videojuegos y new media más importante de España se alía con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña para llevar a cabo una edición especial que tendrá su espina dorsal en una jornada de conferencias y pondrá especial énfasis en la parte de networking. Ambos eventos consiguen así estrechar lazos y potenciar la industria de la animación y videojuegos formando un tándem perfecto, "en Sitges hemos encontrado un aliado y un marco ideal donde arrancar esta nueva etapa justo cuando nos hacemos 'mayores de edad'" afirma José Luis Farias, director de Weird Market.

La cita formará parte de la sección SITGES Industry y se desarrollará en la carpa Noray - Hotel Meliá durante todo el viernes 16. Tanto la programación detallada, como el proceso de acreditación se irá revelando de forma oficial en las próximas semanas.

Weird Market se ha consolidado a lo largo de su historia como un evento de referencia y prestigio para todos los profesionales dedicados a la animación en sus diferentes formatos. El Observatorio Audiovisual Europeo y la Comisión Europea lo destacaron en su informe 'Mapping the Animation Industry in Europe" y el pasado año consiguió alcanzar los 420 acreditados y un total de 630 reuniones agendadas; unas cifras que muestra su potencial de negocio y calado entre el tejido industrial.

Para Farias esta nueva etapa ofrece muchas oportunidades: "Somos un evento en constante evolución, para nosotros el cambio es progreso y colaborar este año con Sitges es un auténtico revulsivo". La llegada, según sus palabras, sucederá en la mejor compañía, "rodeados de zombies, monstruos y cine fantástico. Sitges y sus responsables tienen nuestro eterno agradecimiento por acogernos".

Cabe recordar que en 2025, el Festival de Sitges logró un nuevo récord de asistencia con más de 130.000 espectadores, "un público potencial para el sector de la animación" en palabras del propio Farias.