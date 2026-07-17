Vuelve Leturalma: un festival lleno de música y actividades que supone un impulso para esta localidad albaceteña

Leturalma, el 'festival más bonico del verano', vuelve un año más al municipio albaceteño de Letur con el mismo objetivo de siempre: poner en valor el medio rural. Un evento organizado por la cantantautora y también vecina de esta lo calidad, Rozalén. Se espera la llegada de más de 7.500 personas durante el fin de semana a este pueblo que normalmente tiene poco más de 900 habitantes. Muchos repiten edición tras edición. "Venimos por cuarto año consecutivo", señalan una madre y su hija que acaban de llegar para pasar el fin de semana. "Nos encanta Rozalén y luego es que hay muchísima variedad de música", explican mientras comienzan a descargar la furgoneta camperizada en la que han llegado hasta Letur. Pero, además del reclamo de los artistas que se suben al escenario, son muchos los que vuelven cada año por algo más: "Nosotros compramos las entradas ya sin mirar el cartel casi, porque va un poco más allá de los artistas que nos encontramos", cuenta una pareja que ha venido a Leturalma cinco años consecutivos. "El pueblo es una pasada y estamos viendo que ya se empieza a recuperar tras la dana", explican.

Un impulso para un pueblo que aún se está recuperando de la dana de 2024 El festival supone una inyección económica importante para Letur. Se nota en negocios como bares o supermercados, que se preparan durante semanas para poder atender la demanda de este fin de semana, "viene muchísima gente, compran un poco de todo y es muy bueno para el pueblo", comenta Cristina Elena, que trabaja en una de las tiendas de alimentación de la localidad. Pero el festival también crea algunos puestos de trabajo para poder dar servicio a los asistentes, por ejemplo en los food trucks que instalan en el recinto. Un impulso que resulta aún más importante después de la dana del 29 de octubre de 2024, que acabó con la vida de seis vecinos y provocó grandes daños estructurales en zonas como el casco histórico. Por las calles del municipio aún se trabaja por reconstruir y devolver la normalidad a esta localidad tras la tragedia. "Siguen avanzando las obras, sobre todo en la parte exterior del pueblo. En el casco antiguo, la zona cero, van más despacio porque ha costado más llegar ahí. Ya se ha construido el muro de lo que van a ser las nuevas escaleras y están restaurando ya también la torre del castillo. Sí que se va viendo avance, aunque querríamos que fuera más rápido", explica Elena Navarro, Responsable de la Oficina de Turismo de Letur.