Una mezcla de productos químicos en una piscina provoca la hospitalización de diez personas y una nube tóxica

Diez personas han sido trasladadas al hospital por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a causa de una reacción química en la piscina municipal de La Bisbal del Penedés (Tarragona). Cinco de los trasladados son menores. Tres hospitales: El Vendrell, San Camil, y Joan XXIII han recibido a los afectados ninguno de los cuales ha sido diagnosticado de gravedad.

Anteriormente, en las instalaciones deportivas, otras siete personas han sido atendidas y dadas de alta en el lugar.

Mezcla de productos químicos y nube tóxica Según han informado los Bomberos, a las 14:12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que han evacuado la piscina y han delimitado un área de seguridad. El Ayuntamiento ha pedido a toda la población que mantenga puertas y ventanas cerradas, y que evite salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario. El consistorio explica que, aunque la nube tóxica en gran parte ya se ha disipado, por precaución, pide a la población que mantenga el confinamiento. Los Bomberos, añade, han iniciado los trabajos para neutralizar la mezcla química que ha causado el incidente y equipos especializados vacían los depósitos afectados y trabajan para que los productos químicos dejen de representar ningún riesgo.

Cloro frente a otros componentes menos nocivos El cloro, en dosis controladas, es un producto inofensivo que en exceso puede provocar molestias según apuntan profesionales sanitarios. Estas molestias se traducen en daños en las mucosas, oídos, picor y escozor de ojos e incluso pueden generar eccemas y alergias en la piel. Ya hay países como Francia y Alemania donde el cloro está prohibido. No es el caso de nuestro país donde la gran mayoría de las piscinas utilizan este desinfectante por cuestiones económicas, frente a otras alternativas que tienen menos riesgos como las soluciones salinas, el ozono o radiación ultravioleta. En las piscinas, los niveles del cloro deben de ser revisados al menos tres veces al día. Los profesionales que se encargan de esta tarea deben conocer qué productos no se deben mezclar y la forma de manipularlos.