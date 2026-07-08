Les escoles públiques de Balears tindran un protocol únic per actuar davant les al·lèrgies alimentàries
- Salut subministrarà adrenalina als centres i formarà el professorat per intervenir en casos d’anafilaxi
- És una iniciativa pionera a Espanya que a més dona cobertura jurídica als docents
Les escoles públiques de les Illes Balears comptaran, per primera vegada, amb un protocol únic d’actuació davant les al·lèrgies alimentàries. La iniciativa, presentada aquest dimarts per la consellera de Salut, Manuela García, i el conseller d’Educació, Antoni Vera, s’ha elaborat de manera conjunta entre ambdues conselleries i consensuada en el marc de la Mesa d’Educació.
Un protocol unificat per actuar amb rapidesa
L’objectiu és que tots els centres públics actuïn de la mateixa manera davant una reacció al·lèrgica greu i que el personal docent disposi d’unes pautes clares d’intervenció, tant en casos d’al·lèrgies ja diagnosticades com quan la reacció es produeix per primera vegada.
Segons ha explicat la consellera de Salut, a les Illes Balears hi ha més de 3.500 infants amb al·lèrgies alimentàries diagnosticades, però ha recordat que moltes anafilaxis es produeixen en persones que desconeixen que són al·lèrgiques. Per això, el protocol estableix que davant la sospita d’un xoc anafilàctic cal demanar ajuda immediatament, avisar el 061 i administrar adrenalina sense demora, ja que “els primers minuts són els més importants”.
Per garantir aquesta resposta, la Conselleria de Salut subministrarà als centres educatius autoinjectors d’adrenalina adaptats al pes dels alumnes, amb dosis de 0,15 i 0,3 mil·ligrams. També assumirà el control de la seva conservació i de la caducitat perquè sempre estiguin disponibles.
A més, cada centre designarà personal per rebre formació específica sobre com identificar una anafilaxi i administrar correctament aquesta medicació en una situació d’extrema urgència vital.
Més seguretat per als infants i protecció per al professorat
El nou protocol també pretén oferir seguretat jurídica al personal docent que hagi d’administrar adrenalina en una emergència. Segons ha destacat el conseller Antoni Vera, la iniciativa vol donar tranquil·litat tant a les famílies com als equips directius i al professorat, amb criteris homogenis per a tots els centres públics.
Des de l’Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex (AEPMAA) han celebrat l’aprovació d’una mesura que feia anys que reclamaven. El seu president, Ángel Sánchez, ha recordat que els infants són el col·lectiu més vulnerable perquè sovint no saben identificar els primers símptomes ni administrar-se la medicació. Per això considera imprescindible que els centres educatius disposin de formació, adrenalina i també de protecció legal per al professorat que hagi d’intervenir.
L’entitat confia que el protocol balear serveixi d’exemple perquè altres comunitats autònomes impulsin iniciatives similars.