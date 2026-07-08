La Alhambra indemniza con dos millones de euros a la joven que quedó parapléjica tras la caída de una rama en 2023

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha indemnizado con cerca de dos millones de euros a la joven polaca que quedó parapléjica tras sufrir un grave accidente en el monumento en 2023, cuando la rama de un árbol cayó sobre ella mientras paseaba por los jardines. La víctima tenía entonces 15 años y, desde aquel suceso, permanece en silla de ruedas y en una situación de completa dependencia.

Durante los tres años transcurridos desde el accidente, la familia ha tenido que hacer frente a importantes gastos derivados del tratamiento médico, los cuidados permanentes de la joven y la adaptación de su vivienda a las nuevas necesidades de movilidad. Para afrontar estos costes, sus padres se vieron obligados a endeudarse. Tras hacerse efectiva la compensación económica, la familia ha anunciado que destinará el dinero a saldar las deudas acumuladas durante este tiempo, además de a los cuidados y la adaptación de la vivienda.

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruíz-Jiménez Carrera, ha reconocido la complejidad de la tramitación administrativa del expediente. "Ha sido un proceso tortuoso en la Administración, pero es dinero de todos los andaluces y, evidentemente, hay que tener mucho cuidado y hacerlo con todas las de la ley", ha señalado a los micrófonos de RNE.

A raíz del accidente, el Patronato ha reforzado las medidas de prevención en el recinto. Entre ellas, ha implantado un protocolo para cerrar determinados espacios durante episodios de fuertes vientos y ha intensificado el control del estado del arbolado mediante el uso de nuevas tecnologías, con el objetivo de minimizar el riesgo de sucesos similares en el futuro.