Villanueva de la Serena reclama al Gobierno poder inscribir en la localidad a los bebés nacidos en el hospital comarcal

Villanueva de la Serena ha dejado de inscribir a más de 200 bebés nacidos durante el último año y medio en familias de la localidad a cuenta de la digitalización del Registro Civil, que ha hecho que, desde el 1 de enero de 2025, todos los niños y niñas nacidos en el Hospital comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena sean inscritos como nacidos en Don Benito.

La alcaldesa villanovense, Ana Belén Fernández, ha remitido una reclamación al Ministerio de Justicia para que corrija el sistema operativo para volver a incluir la opción de concretar en un apartado de 'observaciones' la localidad a la que pertenecen esos recién nacidos. "Una reivindicación absolutamente justa porque un sistema operativo, que es lo que cambia, no puede vulnerar un derecho", subraya la primera edil, que añade "la tecnología tienen que estar precisamente para garantizar los derechos".

La modernización de los registros civiles para unificarlos ha eliminado la opción de hacer una observación, pero la ley no ha cambiado y el Ayuntamiento de Villanueva considera que debería aplicarse el Reglamento del Registro Civil de 1958 que, al no estar derogado por la disposición derogatoria de la Ley 20/2011 del Registro Civil.