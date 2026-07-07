Villanueva de la Serena reclama al Gobierno poder inscribir en la localidad a los bebés nacidos en el hospital comarcal
- La digitalización del Registro Civil inscribe a los recién nacidos por defecto en Don Benito
- Delegación del Gobierno asegura estar realizando gestiones para corregir la situación
Villanueva de la Serena ha dejado de inscribir a más de 200 bebés nacidos durante el último año y medio en familias de la localidad a cuenta de la digitalización del Registro Civil, que ha hecho que, desde el 1 de enero de 2025, todos los niños y niñas nacidos en el Hospital comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena sean inscritos como nacidos en Don Benito.
La alcaldesa villanovense, Ana Belén Fernández, ha remitido una reclamación al Ministerio de Justicia para que corrija el sistema operativo para volver a incluir la opción de concretar en un apartado de 'observaciones' la localidad a la que pertenecen esos recién nacidos. "Una reivindicación absolutamente justa porque un sistema operativo, que es lo que cambia, no puede vulnerar un derecho", subraya la primera edil, que añade "la tecnología tienen que estar precisamente para garantizar los derechos".
La modernización de los registros civiles para unificarlos ha eliminado la opción de hacer una observación, pero la ley no ha cambiado y el Ayuntamiento de Villanueva considera que debería aplicarse el Reglamento del Registro Civil de 1958 que, al no estar derogado por la disposición derogatoria de la Ley 20/2011 del Registro Civil.
El Código Civil lo permite
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado todo su apoyo a esta reivindicación de la alcaldesa de Villanueva: "tiene toda la razón porque el código civil lo permite". Asegura que desde sus competencias está realizando "las gestiones oportunas para que se pueda corregir" esta situación que, a su juicio, debe estar afectando a más vecinos de otros puntos de España.
Desde el consistorio villanovense esperan que el cambio permita reflejar la vinculación y el arraigo de los recién nacidos en Villanueva de la Serena y de forma reatroactiva desde que se implantó este cambio, desde el 1 de enero de 2025, porque "hay muchas familias afectadas" que viven en la localidad y cuyos hijos aparecen en el Registro Civil como nacidos en Don Benito "por el simple hecho de que el Hospital comarcal Don Benito-Villanueva se encuentra ubicado en el término municipal de Don Benito", sostiene la alcaldesa.
Ana Belén Fernández tira de datos del padrón para explicar el caso, asegurando que en 2024 nacieron unos 250 bebés en Villanueva de la Serena frente a los sólo 18 que aparecen en 2025 y lo que va de 2026, porque "el resto aparecen como de Don Benito", cuyo censo se ha visto incrementado por nuevos habitantes de la población vecina.
La mayoría de los vecinos consultados por RTVE secundan también esta petición de Fernández apelando, precisamente, a que el hospital comarcal, aunque en territorio dombenitense, es un recurso compartido: "¿por qué no pueden elegir en lugar de que por imposición sea Don Benito", "son habitantes que se suman allí y se restan aquí", "yo no tengo nada en contra de Don Benito evidentemente, pero si quiero que mi niño sea de Villanueva tengo que papelear".