Iván Sanz, director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, y tres miembros de su familia mueren en un accidente en la A-67 en Palencia

El director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, y tres miembros de su familia: su mujer de 45 años y dos de sus tres hijos de 17 y 14, han fallecido tras la salida de vía del turismo en el que viajaban, en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia). Además, otra menor de 9 años resultó gravemente herida y tuvo que ser traslada de urgencia al Hospital de Burgos.

El accidente tuvo lugar a las 16:30h del domingo 5 de julio en sentido creciente y que constó de la salida del vehículo que dio varias vueltas de campana y en el que los ocupantes quedaron atrapados. A pesar de que los hechos siguen en investigación, la principal hipótesis es una posible somnolencia del conductor, según las primeras manifestaciones de testigos.

Al lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias; quienes confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas.

El bodeguero y su familia regresaban de disfrutar un fin de semana en Santander. El velatorio será a partir de las 17h del lunes 6 de julio en el tanatorio de las Contiendas de Valladolid, a donde se acercarán familiares y allegados para dar el último adiós.

Menor gravemente herida La niña de nueve años, única superviviente del accidente, se encuentra ingresada en el hospital de Burgos estable dentro de la gravedad. La menor fue intervenida quirúrgicamente de urgencia en lesiones de muñeca y tobillos según ha informado la bodega en un breve comunicado, en el que, además, han trasladado el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas ante la tragedia. La consternación por el trágico accidente ha provocado numerosas condolencias llegadas desde todos los ámbitos: políticos, mundo del vino y del sector empresarial de la Comunidad. Mueren cuatro personas de la misma familia en un accidente de tráfico en Palencia