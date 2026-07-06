135 menores saharauis ya disfrutan del verano en Extremadura gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’

135 niños y niñas saharauis del total de 200 que pasarán el verano en Extremadura, ya conviven con sus familias de acogida en la región, gracias al programa 'Vacaciones en paz'. Estos menores han llegado gracias a las gestiones de la Asociación NUR Saharaui Extremadura y en los próximos días otros 70 vendrán con la Federación Sáhara Extremadura (FEDESAEX).

Desde el viernes 3 de julio hasta el 4 de septiembre compartirán su tiempo con 129 familias de acogida de 58 localidades de las dos provincias extremeñas. De todas ellas, seis han decidido acoger a dos menores durante el verano.

Aumenta la solidaridad hacia el pueblo saharaui NUR Extremadura ha conseguido más que duplicar el número de niños con respecto al año pasado. "Se ha demostrado que el pueblo extremeño sigue siendo solidario y va aumentado la solidaridad hacia el pueblo saharaui", ha agradecido el presidente de la organización, Juan Eusebio Solís. En estos dos meses en la región los menores saharauis recibirán atención médica, alimentación adecuada y momentos de ocio y descanso, lejos de las temperaturas del desierto argelino, donde están ubicados los campamentos de refugiados saharauis y donde las máximas llegan a alcanzar los 50 grados. “En el Sáhara hace mucho calor y aquí no“ "En el Sáhara hace mucho calor y aquí no", asegura aliviado Mohammed, que tiene 11 años y pasa el verano en Valverde de Mérida. Es el tercer año que participa en el programa y como enamorado del fútbol asegura que lo que más le gusta de su estancia aquí es "que niños del Sáhara y niños de España jueguen al fútbol juntos". Mohammed y otros niños saharuis en un campamento urbano en Valverde de Mérida Jorge Montaño