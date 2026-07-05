Treinta años del nacimiento de Dolly: la oveja que revolucionó la medicina genética y abrió el debate ético de la clonación
- Para que naciera hicieron falta 277 intentos y fue sacrificada con seis años por una enfermedad pulmonar y artritis grave
- Este avance precedió al Nobel que dos científicos lograron por reprogramar células adultas como células madre
Hace exactamente 30 años nacía un corderito, pero no uno cualquiera. Era la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia, y supuso todo un hito científico en el siglo XX porque abrió un universo de posibilidades a la medicina genética, pero también un importante debate ético sobre la posibilidad de clonar humanos.
La oveja había sido clonada a partir de una célula adulta mamaria de otro ejemplar en un laboratorio del Instituto Roslin, en Edimburgo (Escocia). El equipo liderado por el biólogo Ian Wilmut seleccionó una célula mamaria de una oveja con toda su información genética y la insertó en un óvulo previamente vaciado. Ese embrión lo implantaron en otra oveja y a los cinco meses nació Dolly. Era una copia exacta. Pero que naciera con éxito, hicieron falta 276 intentos previos fallidos.
Una revolución para la medicina
La técnica que usaron abrió infinitas oportunidades para otros científicos. El investigador y médico japonés Shin'ya Yamanaka consiguió años más tarde reprogramar células adultas para devolverlas a su estado de células madre o troncales. Y consiguió por ello el Nobel de Medicina en 2012 junto a John B. Gurdon.
"Una vez que tienes las células troncales idénticas al paciente, tú puedes modificarlas para modificar algún tipo de mutación que le genera la patología al paciente", explica a TVE Pablo Bermejo, científico del CSIC, que explica la revolución que ha supuesto este avance para la edición genética y el avance de la medicina regenerativa que repara tejidos y órganos dañados.
Pero, también, para modificar genéticamente animales: "Podemos hacer animales resistentes a enfermedades, que produzcan más leche, más carne, vacas que no tengan cuernos, vacas que sean más resistentes al calor".
La oveja Dolly fue sacrificada el 14 de febrero de 2003 mediante eutanasia tras padecer una enfermedad pulmonar progresiva. Además, padecía de artritis grave.
Ahora, se la puede ver en un museo de Edimburgo. Desde entonces se han clonado algunos animales más y se abrió el polémico debate de la clonación humana. Se zanjó prohibiéndose a nivel mundial en 1997.