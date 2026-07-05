Treinta años del nacimiento de Dolly: la oveja que revolucionó la medicina genética y abrió el debate ético de la clonación

Hace exactamente 30 años nacía un corderito, pero no uno cualquiera. Era la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia, y supuso todo un hito científico en el siglo XX porque abrió un universo de posibilidades a la medicina genética, pero también un importante debate ético sobre la posibilidad de clonar humanos.

La oveja había sido clonada a partir de una célula adulta mamaria de otro ejemplar en un laboratorio del Instituto Roslin, en Edimburgo (Escocia). El equipo liderado por el biólogo Ian Wilmut seleccionó una célula mamaria de una oveja con toda su información genética y la insertó en un óvulo previamente vaciado. Ese embrión lo implantaron en otra oveja y a los cinco meses nació Dolly. Era una copia exacta. Pero que naciera con éxito, hicieron falta 276 intentos previos fallidos.