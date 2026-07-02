El paro baja en Asturias en 1.148 personas en junio y el empleo supera los 400.000 ocupados
- El desempleo se sitúa en 48.172 personas, la cifra más baja para un mes de junio desde 2008
- La afiliación a la Seguridad Social supera la barrera de los 400.000 por primera vez desde noviembre de 2008
El mercado laboral asturiano cerró junio con 48.172 personas inscritas en las oficinas de empleo, 1.148 menos que en mayo, lo que supone un descenso del 2,33%, el cuarto mayor recorte porcentual entre las comunidades autónomas.
En comparación con junio del año pasado, el paro disminuyó en 1.553 personas, un 3,12% menos.
La bajada del desempleo volvió a extenderse a prácticamente todos los sectores. El mayor descenso se registró en los servicios, con 1.155 parados menos, seguido de la industria (-104), la construcción (-16) y la agricultura (-31). En cambio, el colectivo de personas sin empleo anterior aumentó en 158 desempleados.
Por sexos, el paro descendió en 783 mujeres, hasta las 28.250, y en 365 hombres, que suman 19.922 desempleados.
Asturias supera los 400.000 afiliados
El empleo también mantuvo una evolución positiva durante junio. Asturias ganó 2.943 afiliados a la Seguridad Social, un 0,74% más que el mes anterior, hasta alcanzar los 402.364 ocupados. Se trata de la primera vez que el Principado supera los 400.000 trabajadores afiliados desde noviembre de 2008.
En términos interanuales, la afiliación creció en 8.705 personas, lo que representa un incremento del 2,21% respecto a junio de 2025.
Además, durante el mes se firmaron 26.815 contratos de trabajo, un 36,1% más que en mayo y un 13,6% más que hace un año. De ellos, 7.521 fueron indefinidos y 19.294 temporales.