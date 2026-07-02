El paro baja en Asturias en 1.148 personas en junio y el empleo supera los 400.000 ocupados

El mercado laboral asturiano cerró junio con 48.172 personas inscritas en las oficinas de empleo, 1.148 menos que en mayo, lo que supone un descenso del 2,33%, el cuarto mayor recorte porcentual entre las comunidades autónomas.

En comparación con junio del año pasado, el paro disminuyó en 1.553 personas, un 3,12% menos.

La bajada del desempleo volvió a extenderse a prácticamente todos los sectores. El mayor descenso se registró en los servicios, con 1.155 parados menos, seguido de la industria (-104), la construcción (-16) y la agricultura (-31). En cambio, el colectivo de personas sin empleo anterior aumentó en 158 desempleados.

Por sexos, el paro descendió en 783 mujeres, hasta las 28.250, y en 365 hombres, que suman 19.922 desempleados.