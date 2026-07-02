El inicio de la temporada turística disminuye el paro en junio en Cantabria un 2,45%

Con la llegada de la temporada fuerte del turismo, cae el paro. Es un clásico de junio. Este año se han vuelto a cumplir las previsiones. En Cantabria, el numero de desempleados bajó en 667 personas, un 2,45%, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas, una disminución del 1,2%.

Es el caso de Aitana Iturbe, camarera del Cachalote en Santander. Le han contratado para la temporada estival, en su caso lo ha elegido. "Estudio en invierno, compaginarlo mejor no", nos confiesa. "Ahora está muy tranquilo, la temporada fuerte llega a mediados de julio".

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio en todas las ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2008

La tercera comunidad donde más disminuye El de Cantabria es el tercer recorte más importante del desempleo en términos relativos tras Castilla y León, donde disminuyó un 2,98% y Galicia, con una bajada de un -3,28%. Con el descenso de junio, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región. Camareros, recepcionistas, socorristas son las profesiones en las que más baja el paro. El paro bajó en junio en Servicios un 3,27% con 667 personas menos, seguido de la Construcción con 55 personas menos, una disminución del 3,27%. Agricultura, 20 menos (-5.49%); Industria, 17 menos (-0.85%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 102 más (+4.08%) En el caso de Aitana le han contratado desde el 12 de junio hasta el 31 de agosto. "En verano hace falta gente, a mi me gusta, pero es sacrificado", dice. La hostelería es la reina de la contratación. "En verano hay muchas ofertas", asegura Guillermo. Otro joven que también ha encontrado trabajo para estos meses. "Nos aprovechamos de la juventud, que no tiene experiencia", durante estos meses. Respecto al número de contratos firmados en junio, 19.982, supusieron un 41,59 por ciento más que en mayo (con un aumento en 5.869), y un 11,87 por ciento más que el mismo mes de 2025. Del total, siguen siendo más los temporales (14.365) que los indefinidos (5.617), y por sectores la mayoría se firmaron en el de servicios (15.963) frente a los 3.116 de la industria, 628 de la construcción y 275 en agricultura.

El paro también baja en el último año Respecto a junio del año anterior, el paro bajó en 406 personas en Cantabria, un 1,5% frente al descenso del 4,74% de la media nacional, y la afiliación se incrementó un 1,36%, 3.247 inscritos más que el mismo mes de 2025, mientras que en conjunto del país subió el 2,77%. En cuanto a sexos, de los 26.605 desempleados registrados en junio, 15.801 fueron mujeres, 380 menos (-2,3%) y 10.804, hombres, lo que supone un descenso de287 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,6%).