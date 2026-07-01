La UEx impulsa el emprendimiento entre sus estudiantes con una nueva edición del Campus Emprendedor de Verano

La Universidad de Extremadura ha inaugurado este lunes una nueva edición del Campus Emprendedor de Verano, una iniciativa que busca fomentar la cultura emprendedora entre estudiantes y egresados y ofrecerles herramientas para convertir sus ideas en proyectos empresariales viables.

Durante tres jornadas, los quince participantes trabajarán en talleres prácticos, sesiones de desarrollo de habilidades directivas, comunicación y trabajo en equipo, además de conocer recursos para la creación de empresas de base tecnológica y mantener encuentros con profesionales e inversores.

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha destacado que el emprendimiento "es una tarea fundamental que la universidad debe llevar a cabo" y ha subrayado que este tipo de iniciativas contribuyen también a la retención del talento en Extremadura, una cuestión especialmente importante en una comunidad marcada por la despoblación.

“El Campus contribuye a la retención de talento, que es una cuestión bastante importante en Extremadura, habida cuenta de la despoblación y la ruralidad que tiene nuestra comunidad autónoma.“ Pedro María Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura

Formación práctica y contacto con el mundo empresarial El campus se celebra durante el primer día en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres y continuará en la Escuela Politécnica. Según el director del Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la UEx, Juan José Maldonado, se trata de un programa "fundamentalmente práctico y dinámico", pensado para que los participantes conozcan los recursos que tienen a su alcance y creen una red de contactos que perdure más allá del propio curso. Entre las novedades de esta edición figura un taller práctico sobre inteligencia artificial aplicado al emprendimiento y una sesión final en la que los participantes presentarán sus proyectos ante posibles inversores y conocerán distintas vías de financiación, tanto públicas como privadas. Las plazas son limitadas y se cubren cada año. Para acceder al campus, los estudiantes deben presentar previamente una idea de negocio, lo que permite trabajar desde el primer momento sobre proyectos reales. Campus Emprendedor de Verano UEx Chencho Lázaro