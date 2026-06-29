Muere un cabo del Ejército durante un salto paracaidista nocturno en Huesca

El Ejército de Tierra ha informado este lunes del fallecimiento del Cabo Edgar Mallo Baena, ocurrido durante un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', en Huesca. Según informó el Ejército "con profundo dolor", la muerte del cabo tuvo lugar durante un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', en Huesca. El Cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, ingresó en el Ejército de Tierra en 2018.

Durante su carrera militar participó en misiones en el extranjero, en Irak, y en territorio nacional, habiendo sido condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis, durante la pandemia del Covid-19, y de la Dana. Se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Desde el Ejército de Tierra expresaron el "más sincero pésame y el apoyo incondicional" a sus familiares y compañeros de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas.

"Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones", finaliza el comunicado remitido por el departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.