Doce detenidos y un investigado por dos brutales palizas homófobas en Palencia

Después de ocho meses de investigaciones, la Policía Nacional ha detenido a doce personas e investiga a otra más en relación a dos brutales agresiones homófobas ocurridas en septiembre de 2025. Entre los investigados hay ocho mayores de edad (aunque dos de ellos aún eran menores en el momento de las agresiones) y cinco menores.

Los hechos ocurrieron en los entornos del parque Ribera Sur de Palencia capital. En ambos casos, con el mismo método. Se citó a las víctimas a través de una aplicación de contactos entre hombres, de noche, en una zona aislada de la ciudad. A la cita se presentaba uno de los arrestados, que actuaba como cebo, e invitaba a las víctimas a ir a un área aún más apartada. Allí se encontraba con el grupo de encapuchados: un total de doce personas en la primera agresión y trece en el caso de la segunda.

Las víctimas resultaron con fracturas en nariz, pómulos y mandíbula; y uno de los agredidos precisó más de 30 puntos de sutura para reconstruir una oreja prácticamente arrancada. Tuvo que lanzarse al río Carrión para salvar su vida. Además de las agresiones físicas, también sufrieron vejaciones verbales y robo de sus pertenencias.

La Policía Nacional, que ha dirigido la investigación, apunta a que los detenidos forman un grupo heterogéneo, sin una clara maracada tendencia política. Los arrestados habrían reconocido que replicaban contenidos que veían por internet. "Esa explicación, naturalmente, no justifica nada. Pero sí nos obliga a alertar sobre un riesgo real: las redes sociales no pueden convertirse en una escuela de violencia, de odio y de humillación al diferente", ha apuntado Eduardo Santiago, Subdelegado del Gobierno en Palencia, durante la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el avance de las pesquisas.

La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber más detenciones. También hay sospechas de que este mismo grupo pueda haber cometido más agresiones similares, por lo que se solicita colaboración ciudadana y se pide a las víctimas que denuncien. "Que si hay posibles víctimas que hayan sufrido este tipo de hechos, que acudan a comisaría, porque nos ayudarán a que las penas para estos agresores que no han tenido piedad sean mayores", ha declarado Montserrat Marín, comisaria provincial de la Policía Nacional.

La Asociación Chiguites LGTB+ de Palencia marchará este domingo en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ con una pancarta en la que se leerá el mensaje "Contra la LGTBIfobia: leyes y educación". Javier Lorente, secretario de Chiguites, en declaraciones a RTVE Palencia asegura que "los mayores grados de intolerancia se están viviendo en las generaciones más jóvenes; y donde justamente estamos viendo un aumento de agresiones, casos de acoso y todo tipo de incidentes".