Hasta 110.000 hogares asturianos podrían reclamar por cláusulas abusivas en la financiación de vehículos
- Es una de las conclusiones obtenidas tras analizar miles de contratos suscritos durante las dos últimas décadas
- Los afectados podrían recuperar cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 15.000 euros de media
Entre 75.000 y 110.000 hogares podrían haberse visto afectados en Asturias por cláusulas abusivas incluidas en los contratos de financiación firmados al adquirir un vehículo en concesionarios. Así lo han puesto de manifiesto la Unión de Consumidores de Asturias y la Dirección General de Consumo tras analizar miles de contratos suscritos durante las dos últimas décadas.
Según explican ambas entidades, gran parte de estos acuerdos incorporan condiciones poco transparentes, entre ellas intereses ocultos, seguros de vida vinculados a la financiación y otros productos adicionales que incrementan notablemente el coste final de la compra.
Podrían recuperar hasta 17.000 euros, en los peores casos
Dacio Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de Asturias, advierte que una de las principales irregularidades detectadas son las TAE engañosas aplicadas en algunos contratos. En los casos más graves, estas condiciones habrían supuesto un sobrecoste de hasta 17.000 euros para los compradores.
La organización estima que los afectados podrían recuperar cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 15.000 euros de media, dependiendo de las características de cada financiación y de las cláusulas incluidas en el contrato.
Recomiendan alternativas a la financiación de los concesionarios
Ante esta situación, los representantes de los consumidores aconsejan comparar las condiciones de financiación antes de adquirir un vehículo y analizar detenidamente el contrato.
Asimismo, recomiendan valorar otras vías de financiación, como los préstamos ofrecidos por las entidades bancarias, que suelen aplicar tipos de interés más reducidos que los ofrecidos en algunos concesionarios.
La Unión de Consumidores insiste en que una mayor información y una comparación previa de ofertas puede evitar sobrecostes importantes y ayudar a los compradores a tomar decisiones más seguras a la hora de financiar la adquisición de un vehículo.