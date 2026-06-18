Hasta 110.000 hogares asturianos podrían reclamar por cláusulas abusivas en la financiación de vehículos

Entre 75.000 y 110.000 hogares podrían haberse visto afectados en Asturias por cláusulas abusivas incluidas en los contratos de financiación firmados al adquirir un vehículo en concesionarios. Así lo han puesto de manifiesto la Unión de Consumidores de Asturias y la Dirección General de Consumo tras analizar miles de contratos suscritos durante las dos últimas décadas.

Según explican ambas entidades, gran parte de estos acuerdos incorporan condiciones poco transparentes, entre ellas intereses ocultos, seguros de vida vinculados a la financiación y otros productos adicionales que incrementan notablemente el coste final de la compra.

Podrían recuperar hasta 17.000 euros, en los peores casos Dacio Alonso, portavoz de la Unión de Consumidores de Asturias, advierte que una de las principales irregularidades detectadas son las TAE engañosas aplicadas en algunos contratos. En los casos más graves, estas condiciones habrían supuesto un sobrecoste de hasta 17.000 euros para los compradores. La organización estima que los afectados podrían recuperar cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 15.000 euros de media, dependiendo de las características de cada financiación y de las cláusulas incluidas en el contrato.